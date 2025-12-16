Hai thiếu niên mất tích dưới con rạch ở TP.HCM

Hai thiếu niên mất tích dưới rạch "bến Bà Mai" vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện trường vụ việc.

Tối 16/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa tìm thấy 2 thiếu niên mất tích dưới rạch "bến Bà Mai".

Trước đó, chiều cùng ngày, một nhóm nam nữ học sinh khoảng 15 tuổi đến khu vực rạch "bến Bà Mai", đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh để vui chơi (đoạn phía sau Trường tiểu học Trần Văn Danh). Chẳng may, một nam sinh ngã xuống nước, chới với. Thấy vậy, một nam sinh lập tức nhảy xuống tìm cách cứu bạn.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn mất tích. Các em còn lại hô hoán, chạy đi tìm người giúp.

Công an xã Đông Thạnh sau đó phối hợp cảnh sát cứu hộ đến hiện trường triển khai công tác lặn tìm.

Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể 2 em được tìm thấy, nhưng đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.