Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai thiếu niên mất tích dưới con rạch ở TP.HCM

  • Thứ ba, 16/12/2025 22:15 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Hai thiếu niên mất tích dưới rạch "bến Bà Mai" vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện trường vụ việc.

Tối 16/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa tìm thấy 2 thiếu niên mất tích dưới rạch "bến Bà Mai".

Trước đó, chiều cùng ngày, một nhóm nam nữ học sinh khoảng 15 tuổi đến khu vực rạch "bến Bà Mai", đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh để vui chơi (đoạn phía sau Trường tiểu học Trần Văn Danh). Chẳng may, một nam sinh ngã xuống nước, chới với. Thấy vậy, một nam sinh lập tức nhảy xuống tìm cách cứu bạn.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, cả hai bị cuốn mất tích. Các em còn lại hô hoán, chạy đi tìm người giúp.

Công an xã Đông Thạnh sau đó phối hợp cảnh sát cứu hộ đến hiện trường triển khai công tác lặn tìm.

Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể 2 em được tìm thấy, nhưng đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nước lũ làm xô lệch dải phân cách QL1, cuốn trôi tàu thuyền ở Lâm Đồng

Rạng sáng 4/12, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3/12 khiến nước dâng cao trên Quốc lộ 1- khu vực gần ngã ba Gộp thuộc xã Hồng Sơn (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) và nhiều tàu thuyền bị nước cuốn trôi.

12:40 4/12/2025

Vĩnh Long: Sạt lở đoạn đê bao cồn Thanh Long giữa đêm khuya

Đoạn đê bao cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở vào khoảng 1 giờ ngày 5/12. Nước từ ngoài sông tràn vào khiến căn nhà dưới của một hộ dân bị cuốn trôi, nhiều vườn cây ăn trái bị ngập.

10:06 5/12/2025

Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích

Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người.

16:05 17/11/2025

https://nld.com.vn/2-thieu-nien-mat-tich-duoi-con-rach-o-tphcm-196251216180958194.htm

Người Lao Động

Mất tích TP.HCM Hai thiếu niên bến Bà Mai rạch

    Đọc tiếp

    Bi thu Tran Luu Quang: Se co co che kiem tra thuc hien loi hua voi dan hinh anh

    Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ có cơ chế kiểm tra thực hiện lời hứa với dân

    47 phút trước 22:03 16/12/2025

    0

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, ông sẽ có cơ chế kiểm tra việc giải quyết phản ánh của người dân và hy vọng sau này gặp lại, bà con không còn “bực mình”, bức xúc. “Nguyên tắc là hứa cái gì thì làm cái đó, cho nên chúng tôi hứa rất cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và làm được mới hứa”, ông Quang nêu rõ.

    Tong Bi thu danh gia cao cac nghien cuu ve vu khi cua phu nu Quan doi hinh anh

    Tổng Bí thư đánh giá cao các nghiên cứu về vũ khí của phụ nữ Quân đội

    1 giờ trước 21:47 16/12/2025

    0

    Chiều 16/12, gặp mặt đoàn đại biểu ưu tú về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) lần thứ VIII, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, biểu dương và đặc biệt đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các nữ quân nhân trong nghiên cứu, phát triển, làm chủ vũ khí, khí tài công nghệ cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý