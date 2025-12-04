Nước lũ làm xô lệch dải phân cách QL1, cuốn trôi tàu thuyền ở Lâm Đồng

Rạng sáng 4/12, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3/12 khiến nước dâng cao trên Quốc lộ 1- khu vực gần ngã ba Gộp thuộc xã Hồng Sơn (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) và nhiều tàu thuyền bị nước cuốn trôi.

Tàu thuyền ven biển xã Liên Hương bị cuốn trôi Dòng nước lũ chảy siết khiến nhiều tàu thuyền khu vực ven biển xã Liên Hương bị cuốn trôi.

Người dân ở đây cho biết, từ 2h ngày 4/12, nước lũ dâng cao trên Quốc lộ 1 đoạn km1678 (ngã ba Gộp) khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn. Có nơi ngập hơn 2 m.

Đến sáng cùng ngày 4/12, nước lũ chảy xiết như sông trên Quốc lộ 1 đoạn km1678. Nhiều đồ đạc của người dân trôi theo dòng nước.

Khu vực bị ngập ở xã Hồng Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: B.H

Lực lượng chức năng tại địa phương chốt chặn 2 đầu gần km1678 Quốc lộ 1 để điều tiết không cho các phương tiện lưu thông qua. Người dân cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra ngập Quốc lộ 1 tại vị trí ngã ba Gộp.

Giải phân cách bị dòng nước xô lệch. Ảnh: B.H

Các xe tải gầm cao được sử dụng để chở lực lượng cứu hộ qua vị trí nước ngập sâu. Mô tô nước được huy động đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân. Tại vị trí ngập, một số dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị dòng chảy mạnh xô lệch.

Còn tại khu vực cửa biển xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) nhiều tàu thuyền bị nước cuốn trôi, do dòng chảy và lưu lượng nước đổ về rất mạnh và lớn.

Xe tải đưa lực lượng cứu hộ vào khu ngập sâu. Ảnh: B.H

Nước lũ cũng làm ngập sâu nhiều khu dân cư ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, đưa người dân vùng bị ngập sâu về nơi an toàn.