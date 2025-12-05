Vĩnh Long: Sạt lở đoạn đê bao cồn Thanh Long giữa đêm khuya

Đoạn đê bao cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở vào khoảng 1 giờ ngày 5/12. Nước từ ngoài sông tràn vào khiến căn nhà dưới của một hộ dân bị cuốn trôi, nhiều vườn cây ăn trái bị ngập.

Đoạn sạt lở dài khoảng 20 m vào rạng sáng 5/12. Ảnh: Nhân Dân

Theo Ủy ban nhân dân xã Quới Thiện, đoạn đê bao bị sạt lở có chiều dài khoảng 20 m, cách điểm sạt lở trước đó khoảng 50m về phía hạ lưu.

Đoạn sạt lở nằm trong khu vực 225 m được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp. Đoạn sạt lở làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và khoảng 15 ha cây ăn trái.

Hiện ngành chức năng địa phương chỉ đạo lực lượng "4 tại chỗ" có phương án gia cố đê bao bảo vệ tài sản và vườn cây ăn trái của người dân.

