Hai sinh viên Y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' sẽ bị kỷ luật

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết sẽ kỷ luật hai sinh viên Y khoa có hành động livestream với lời lẽ phản cảm tại bệnh viện trong kỳ thực tập.

Hình ảnh hai sinh viên livetream trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến việc hai sinh viên Y khoa ngồi tại ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có hành động livestream phản cảm, dọa "tiêm thuốc độc" cho người xem, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự việc.

Sáng 27/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện nhà trường cho biết đã nắm thông tin sự việc. Hai sinh viên nói trên thuộc ngành Y khoa của trường, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo vị đại diện, hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ tiến hành họp, dự kiến vào ngày 29/7, để xem xét hình thức xử lý đối với hai sinh viên này. Hiện tại, trường chưa có quyết định đình chỉ sinh viên, tuy nhiên, vị đại diện cho biết "phương án kỷ luật sẽ nặng, không nhẹ".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc trang phục ngành y ngồi tại khu vực quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Trong clip, cả hai liên tục cười đùa, chỉ tay vào màn hình điện thoại, sử dụng lời lẽ thiếu chuẩn mực, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đây không phải cán bộ, nhân viên mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập. Cụ thể, hai sinh viên gồm Đ.T.M. (mã số sinh viên ...5031) và H.T.T. (mã số sinh viên ...5464), cùng lớp YK27.04.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phối hợp với cơ sở đào tạo để làm việc, đồng thời quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này. Sau đó, bệnh viện bàn giao hai trường hợp về nhà trường để xem xét và xử lý theo quy định.

Bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở y tế.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (trước đó là trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội) là trường tư thục, được thành lập tháng 6/1996. Nhà trường tuyển sinh ngành Y khoa từ năm 2016.