Hải Phòng yêu cầu một trường quốc tế dừng tuyển sinh

Dù chưa được cấp phép, song trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam ở TP Hải Phòng vẫn thực hiện tuyển sinh.

Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam tại Hải Phòng. Ảnh: SK&ĐS.

Mới đây, UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) ban hành thông báo gửi Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương về việc dừng tuyển sinh, dừng tổ chức các hoạt động giáo dục.

Văn bản nêu rõ căn cứ biên bản làm việc ngày 12/1/2026 của Đoàn kiểm tra UBND phường Hưng Đạo với đại diện Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương (trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam), UBND phường yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương (trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam) dừng tuyển sinh và dừng các hoạt động giáo dục kể từ ngày 12/1/2026.

Cùng với đó, trường phải hoàn thiện tất cả các giấy tờ hợp pháp, chỉ được phép tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục khi có đầy đủ các điều kiện, hồ sơ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

UBND phường Hưng Đạo yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương (trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam) nghiêm túc thực hiện.

Trước đó, cơ quan truyền thông phản ánh về việc trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam chưa được cấp phép vẫn thông báo tuyển sinh. Liên quan đến sự việc này, đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng khẳng định sở chưa cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động cho trường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam.