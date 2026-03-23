Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu lao tới

  • Thứ ba, 24/3/2026 00:04 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.

Ngày 23/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera hành trình của một ôtô, ghi lại cảnh hai nữ sinh đi xe đạp điện có hành vi vượt gác chắn đường sắt khi tàu hỏa đang đến gần, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng.

Theo nội dung video ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 cùng ngày tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở thôn 8, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi hai nữ sinh vượt rào chắn, tàu hoả lao tới.

Vào thời điểm này, gác chắn đã được hạ xuống, đèn tín hiệu bật sáng và còi tàu vang lên cảnh báo. Nhiều phương tiện đã dừng lại chờ tàu đi qua.

Song hai nữ sinh vẫn điều khiển xe đạp điện lách qua gác chắn để băng qua đường ray. Chỉ vài giây sau, đoàn tàu hàng chạy qua khu vực với tốc độ cao, tạo nên tình huống rất nguy hiểm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ rộng rãi đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của hai em là rất liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và chỉ may mắn mới tránh được hậu quả đáng tiếc.

Một số người đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, nhắc nhở các em, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp.

https://tienphong.vn/hai-nu-sinh-lieu-linh-vuot-gac-chan-khi-tau-lao-toi-thoat-nan-trong-gang-tac-post1829723.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

