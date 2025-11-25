Hai nhiệm vụ đầu tiên của HLV Nguyễn Thành Công với PVF-CAND

HLV Nguyễn Thành Công đặt ra hai nhiệm vụ cấp thiết mà ông cần làm sau khi chính thức dẫn dắt PVF-CAND ở phần còn lại của mùa giải 2025/26.

HLV Nguyễn Thành Công (bên phải) đặt 2 nhiệm vụ khi dẫn dắt CAHN.

“Trước tiên, chúng tôi cần cải thiện nền tảng thể lực cho cầu thủ. Đây là yếu tố quyết định sự ổn định", HLV Nguyễn Thành Công nói trong ngày ký hợp đồng với PVF-CAND sáng 25/11.

Nhiệm vụ thứ hai mà chiến lược gia sinh năm 1977 hướng đến là khơi dậy năng lực cá nhân của từng cầu thủ, trước khi xây dựng hệ thống chiến thuật tổng thể. “Tôi muốn họ phát huy tối đa điểm mạnh trước khi xây dựng lối chơi", ông nói.

Nhà cầm quân người Nghệ An cũng cho rằng một tập thể mạnh phải được hình thành từ các cá nhân có nền tảng vững và được phát huy đúng cách: “Tôi luôn tôn trọng và kế thừa giá trị đã có”.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của PVF-CAND xuất phát từ chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Sau 11 vòng đấu V.League 2025/26, đội bóng mới lên hạng chỉ có 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 thất bại. Với 8 điểm, PVF-CAND đứng thứ 13 và chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Mục tiêu đầu mùa chỉ là trụ hạng, nhưng sự thiếu ổn định buộc đội bóng ngành Công an phải đưa ra quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh để tránh rơi vào nguy cơ lớn hơn.

Trong bối cảnh ấy, HLV Nguyễn Thành Công trở thành cái tên phù hợp. Suốt nhiều năm, ông được biết đến như một chuyên gia “giải cứu”, thường xuyên giúp các đội bóng thoát khỏi nhóm nguy hiểm nhờ triết lý thực dụng, lối chơi chắc chắn và khả năng ổn định phòng thay đồ.

Sự xuất hiện của ông mang đến hy vọng mới cho PVF-CAND. Tân HLV trưởng sẽ bắt đầu ngay việc rà soát lực lượng, thiết lập lại cấu trúc vận hành và chuẩn bị cho những vòng đấu mang tính bản lề phía trước.

PVF-CAND kỳ vọng quyết định thay đổi ở thời điểm quan trọng sẽ mở ra một giai đoạn sáng sủa hơn khi cuộc đua trụ hạng bước vào cao trào.