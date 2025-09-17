Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai người tử vong trên ruộng lúa, nghi do bị điện giật

Ngày 17/9, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Phù Mỹ Tây (Gia Lai) cho biết Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P (SN 1997), anh Đ.P.T (SN 1992) và anh L.V.H (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) cùng đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.

Đến khoảng 22h30, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng của một người dân thôn Phú Thiện. Khi kiểm tra, anh P. phát hiện cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, gần vị trí hai nạn nhân nằm có đường dây điện dùng để bẫy chuột phá hoại lúa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

https://tienphong.vn/hai-nguoi-tu-vong-tren-ruong-lua-o-gia-lai-nghi-do-bi-dien-giat-post1778973.tpo

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

