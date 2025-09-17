Hai người tử vong trên ruộng lúa, nghi do bị điện giật

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P (SN 1997), anh Đ.P.T (SN 1992) và anh L.V.H (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) cùng đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.
Đến khoảng 22h30, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng của một người dân thôn Phú Thiện. Khi kiểm tra, anh P. phát hiện cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.
Tại hiện trường, gần vị trí hai nạn nhân nằm có đường dây điện dùng để bẫy chuột phá hoại lúa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.
Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.