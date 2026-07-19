Hai người em trầm lặng của Brad Pitt

Brad Pitt có hai người em gồm Doug và Julie. Song cả hai đều sống kín tiếng, không hoạt động nghệ thuật.

Theo Hola!, nhiều thập kỷ qua, Brad Pitt luôn được truyền thông săn đón từ những tác phẩm bom tấn đến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với Jennifer Aniston, Angelina Jolie, cho đến mối quan hệ rạn nứt đầy tiếc nuối với 6 người con. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến hai người em khác của tài tử gồm Doug Pitt và Julie Pitt Neal lại hiếm khi được nhắc tới.

Khác với người anh cả tài năng, Doug Pitt và Julie Pitt Neal duy trì cuộc sống kín tiếng và không hoạt động nghệ thuật. Điểm chung duy nhất của ba anh em là luôn tích cực với các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ nhóm người yếu thế trong xã hội.

Doug, Julie và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Dimitrios Kambouris.

Bà Jane Etta Pitt, người mẹ quá cố của Brad Pitt luôn tự hào về ba người con. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, bà chia sẻ: "Khi thấy nơi nào có mảnh đời khốn khó, ba anh em sẽ lập tức tìm cách giúp đỡ. Dù là hoạt động cứu trợ thiên tai tại New Orleans mà Brad Pitt tham gia, những dự án ý nghĩa của Doug tại Tanzania hay công việc tuyệt vời của Julie ở Ethiopia. Mọi thứ thật phi thường".

Doug Pitt là em trai thứ hai của Brad Pitt. Trong khi Pitt chọn Los Angeles (Mỹ) làm nơi để phát triển sự nghiệp điện ảnh khi trưởng thành, Doug lại quyết định gắn bó với quê nhà Springfield, Missouri. Doug giải thích: "Tôi có đặc quyền để sống ở bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng đã chọn Springfield. Tôi cảm thấy may mắn khi có toàn bộ gia đình ở đây, ngoại trừ anh trai".

Năm 2008, ông thành lập tổ chức Care to Learn nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về thực phẩm, sức khỏe và vệ sinh cho các học sinh gặp khó khăn của quê hương. Không dừng lại ở đó, Doug còn là thành viên chủ chốt của WorldServe International và đảm nhận vai trò Đại sứ thiện chí tại Tanzania.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Doug là một doanh nhân có tiếng trong hai lĩnh vực công nghệ và bất động sản. Ông sáng lập ServiceWorld Computer Center vào năm 1991, sau đó tái cấu trúc thành Pitt Technology Group vào năm 2017. Đến năm 2024, ông tiếp tục thành lập Pitt Development Group, một công ty chuyên về xây dựng và quản lý các phòng khám y tế.

Đáng chú ý, em trai của Pitt cũng từng có trải nghiệm diễn xuất khi xuất hiện trong hai đoạn quảng cáo thương mại. Doug tiết lộ ông đã gọi điện xin lời khuyên từ Brad Pitt trước khi nhận lời: "Tôi đã phân vân suốt một tháng. Khi quyết định thực hiện, tôi gọi cho anh ấy và Pitt liền cổ vũ: 'Nghe vui đấy, cứ làm đi em". Hiện tại, Doug có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 30 năm cùng người vợ Lisa và ba người con: Landon, Sydney và Reagan.

Em gái út của Pitt là Julie Pitt Neal, sinh năm 1969. Giống như Doug, Julie sinh ra và lớn lên tại Springfield. Cô kết hôn với người bạn đời Rob Neal và có tổng cộng 5 người con. Trước khi nhận nuôi hai cậu con trai Caden và Cruz đến từ Ethiopia, hai vợ chồng đã có ba người con ruột là Caleb cùng cặp song sinh Josie và Rylie.

Trong một cuộc phỏng vấn, Julie chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi từng sống trong một vỏ bọc bình yên tại thị trấn này với ba đứa con lớn và chẳng bao giờ nghĩ ngợi điều gì vượt ra ngoài thế giới nhỏ bé của mình. Cho đến khi Chúa kêu gọi gia đình tôi thực hiện việc nhận nuôi các con. Chúng tôi có không gian sống ngập tràn tình yêu thương và quan trọng nhất là tất cả con tôi đều đồng lòng ủng hộ".

Julie tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô đang đảm nhận vai trò Đại sứ nước sạch cho tổ chức phi chính phủ WorldServe International.