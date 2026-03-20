Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai người đi xe máy bị đuổi đánh trên đường ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 20/3/2026 06:47 (GMT+7)
Nhóm đối tượng đi xe máy, đuổi đánh hai người đi trên xe máy khác. Vụ việc diễn ra trên đường ở TP.HCM khiến người tham gia giao thông bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Khoảnh khắc hai người đi xe máy bị đuổi đánh trên đường ở TP.HCM Ngày 19/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh xe máy chở hai người bị bốn người trên hai xe máy khác rượt đuổi gây náo loạn trên đường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào giữa trưa 19/3 trên đường ĐT.747B khu vực ngã tư giao nhau với đường Tô Vĩnh Diện thuộc phường Tân Khánh (TP.HCM).

Hai đối tượng (áo xanh, áo đen) đuổi đánh người trên đường. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Tân Khánh cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua truy xét, bước đầu công an xác định hai đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Minh Chí (SN 2008, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Trịnh Thái Hoàng (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang).

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, làm mất an toàn giao thông trên đường.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Khánh củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Cận cảnh đưa hai Thánh giá 400 kg mạ vàng lên Nhà thờ Đức Bà

Sáng 19/3, hai Thánh giá mạ vàng được cần cẩu đưa lên độ cao hơn 60 m và hạ đặt chính xác vào đỉnh tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (TP.HCM).

21 giờ trước

Cát biển vùi lấp công viên nghìn tỷ ở TP.HCM

Gió chướng mạnh khiến cát biển liên tục bay vào, che lấp hơn 1 km lối đi tại công viên Bãi Sau ở TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

37:2217 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/clip-hai-nguoi-di-xe-may-bi-duoi-danh-tren-duong-o-tphcm-post1828776.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy TP.HCM Xe máy đánh người Giao thông TP.HCM

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý