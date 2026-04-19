Hai người đàn ông mất tích trên sông Tiền sau buổi nhậu sinh nhật

  • Chủ nhật, 19/4/2026 15:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch, ông Sơn và ông Tùng bị rơi xuống sông Tiền mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Sáng 19/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an phường Đạo Thạnh cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm hai người rơi xuống sông Tiền mất tích.

mat tich anh 1

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Bảo Linh

Thông tin ban đầu, tối 18/4, ông Trịnh Quang Sơn (ngụ TP.HCM) và Võ Văn Tùng (ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai người sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau, tàu cập bến, hành khách lần lượt rời tàu. Ông Sơn và ông Tùng bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu còn khoảng 5 người, trong đó có vợ của một nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

mat tich anh 2

Sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Bảo Linh

Hai tuần trước, tại Vĩnh Long cũng xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ khiến một người thiệt mạng. Cụ thể, ngày 3/4, anh Nguyễn Minh Đô (37 tuổi) lái chiếc ghe không có biển kiểm soát, trọng tải khoảng 20 tấn, chở theo ông Ngô Anh Tuấn (48 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) chạy trên tuyến sông Cửa Tiểu theo hướng từ cầu Rạch Miễu về xã Tân Thới.

Khi đến thủy phận thuộc xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long tiếp giáp với xã Tân Thới, phương tiện xảy ra va chạm với ghe gỗ do anh Nguyễn Văn Tâm (24 tuổi, ngụ xã Tân Thới) chở theo vợ là chị Huỳnh (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) đang đi giăng lưới trên sông Cửa Tiểu.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tâm rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Đến 7h45 ngày 5/4, thi thể của anh Tâm được tìm thấy tại khu vực phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Bảo Linh/VTCNews

