Thông tin mới vụ thợ điêu khắc mất tích ở Nghệ An

  • Thứ hai, 6/4/2026 16:23 (GMT+7)
Lực lượng chức năng Tân Kỳ (Nghệ An) đang mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Lê Văn Dương, thợ điêu khắc lăng mộ mất liên lạc từ ngày 3/4.

Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau nhiều ngày mất liên lạc.

Tho dieu khac anh 1

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Dương.

Lực lượng tìm kiếm đã mở rộng phạm vi, khoanh vùng toàn bộ khu vực 7 thung thuộc lèn Rỏi phía sau chùa Tân Kỳ và các vùng phụ cận. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, nhiều thung lũng hẹp nằm giữa các dãy núi đá và vách đá dựng đứng.

Các tổ tìm kiếm được trang bị dao rựa để chặt, phát cây rừng, tiến sâu vào các khu rừng rậm, hang động và vách núi nhằm rà soát từng khu vực. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, rừng rậm dày đặc và khu vực không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 6/4, gần 60 thợ rừng từ nhiều địa phương cũng đã có mặt tại khu vực lèn Rỏi để hỗ trợ lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm.

Theo gia đình, anh Dương rời nhà đi làm từ ngày 3/4 nhưng sau đó mất liên lạc. Trước khi xảy ra sự việc, người thân không phát hiện anh có biểu hiện bất thường. Anh Dương làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ ở địa phương.

Tiếp nhận tin báo của gia đình vào ngày 4/4, công an xã Tân Kỳ phối hợp lực lượng quân sự địa phương, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm.

Tho dieu khac anh 2

Lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Dương.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Dương để lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Một số thợ xây làm việc gần đó cho biết đã thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống anh Dương đi bộ vào khu vực rừng núi phía sau chùa.

Địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái để rà soát khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ, song đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích người đàn ông này.

Thu Hiền/Tiền Phong

