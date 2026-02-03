Hai người con gái trái ngược của đại gia Minh Nhựa

Đại gia Minh Nhựa từng có cuộc hôn nhân với bà Nguyễn Thị Phương Thúy trước khi kết hôn với bà Mina Phạm. Từ cuộc hôn nhân đầu, ông có 3 người con gái. Trong số đó, Joyce Phạm - con gái cả - là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với vai trò người có sức ảnh hưởng, trong khi hai ái nữ còn lại là Susie và Suri chọn cuộc sống kín tiếng hơn.