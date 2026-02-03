Hai người con gái trái ngược của đại gia Minh Nhựa

|
Ngày 2/2, trên trang Instagram có hơn 17.500 người theo dõi, Susie Phạm (Phạm Trần Nguyễn Minh Thư, sinh năm 2005) - con gái thứ hai của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành - đăng tải loạt hình ảnh đánh dấu tuổi 21 gây chú ý.
Đại gia Minh Nhựa từng có cuộc hôn nhân với bà Nguyễn Thị Phương Thúy trước khi kết hôn với bà Mina Phạm. Từ cuộc hôn nhân đầu, ông có 3 người con gái. Trong số đó, Joyce Phạm - con gái cả - là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với vai trò người có sức ảnh hưởng, trong khi hai ái nữ còn lại là Susie và Suri chọn cuộc sống kín tiếng hơn.
Khác với chị gái, Susie Phạm rất ít chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Nội dung trên trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh những chuyến du lịch, khoảnh khắc đời thường và hình ảnh bên bạn trai Hoàng Anh Ninh. Dù được biết đến là rich kid chính hiệu, Susie ít chia sẻ về cuộc sống xa hoa hay các món đồ hàng hiệu.
Cuối năm 2023, Susie mới mở tài khoản Instagram ở chế độ công khai. Trước đó, cô chủ yếu xuất hiện trong một vài bài đăng chung cùng gia đình. Bức ảnh đầu tiên cô chia sẻ là khoảnh khắc hôn ngọt ngào bên bạn trai. Cô viết: "Thank you for everything" (tạm dịch: Cảm ơn vì tất cả). Tháng 8/2024, Susie kỷ niệm một năm hẹn hò với bạn trai. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau hơn hai năm.
Trong khi đó, Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999) lại hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, có hơn 517.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên xuất hiện với các thiết kế túi xách cao cấp đến từ Hermès, Dior, Chanel hay Louis Vuitton, đồng thời góp mặt tại nhiều sự kiện giải trí và có mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ, vận động viên.
Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019. Sau gần 6 năm chung sống, cặp đôi có 4 người con. Con trai đầu lòng Jayden chào đời tháng 3/2020, tiếp đó là bé Jayla. Quý tử thứ ba Jayson sinh vào cuối tháng 6/2024. Tròn một năm sau, Joyce Phạm tiếp tục đón con thứ tư là bé Jayric.
Joyce Phạm cùng chồng thường xuyên đi du lịch, tham dự sự kiện, kỷ niệm các cột mốc hôn nhân như ngày cầu hôn hay ngày cưới, chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.
Joyce Phạm xuất hiện tại các concert lớn trong và ngoài nước như đêm nhạc của G-Dragon, 2NE1 hay concert Anh Trai Say Hi. Gần đây, ái nữ nhà Minh Nhựa cũng hé lộ kế hoạch ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Đứa con tinh thần bước vào một hành trình mới, với nhiều màu sắc, thử thách và hy vọng hơn".
