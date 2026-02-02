Tuổi 21 của ái nữ đại gia Minh Nhựa

|
Ngày 2/2, Susie Phạm, con gái thứ hai của đại gia Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh), đăng loạt ảnh chào đón sinh nhật tuổi mới với dòng cảm xúc: "Happy 21st birthday to me" (tạm dịch: Mừng tuổi 21 của tôi). Susie có tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Thư, sinh năm 2005, được biết đến là ái nữ kín tiếng của Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành.
Ở tuổi 21, Susie có nhan sắc nổi bật với làn da trắng, nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen dày bồng bềnh và vóc dáng chuẩn. Rich kid Gen Z thu hút hơn 17.500 lượt theo dõi trên Instagram dù rất ít khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.
Cùng đón sinh nhật với Susie Phạm nàng là bạn trai Hoàng Anh Ninh. Cặp đôi diện cùng trang phục tông đen, thoải mái tạo dáng với concept chụp hình tối giản. Trên trang cá nhân, Anh Ninh cũng gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến nửa kia.
Chuyện tình của Susie và Anh Ninh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Số bài đăng trên trang cá nhân của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng phần lớn trong đó là ảnh sánh đôi cùng bạn trai. Trong mỗi dịp kỷ niệm như sinh nhật, du lịch chung hay mừng năm mới, cô đều dành lời ngọt ngào gửi đến nửa kia.
Susie từng theo học tại BIS (British International School), ngôi trường quốc tế có học phí nổi tiếng đắt đỏ tại TP.HCM. Những thông tin về công việc hay đời sống cá nhân không được cô nàng chia sẻ nhiều.
Cuối năm 2023, Susie mới lập trang Instagram công khai. Trước đó, những hình ảnh của cô chủ yếu được người thân chia sẻ lên mạng xã hội. Tháng 8/2024, cô kỷ niệm tròn một năm bên bạn trai. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau hơn hai năm.
Trái ngược với chị gái Joyce Phạm, cô nàng 21 tuổi không phô trương cuộc sống sang chảnh. Dù kín tiếng, Susie vẫn nhiều lần thể hiện tình cảm với chị em và các thành viên trong gia đình.
