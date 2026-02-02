Tuổi 21 của ái nữ đại gia Minh Nhựa

Chuyện tình của Susie và Anh Ninh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Số bài đăng trên trang cá nhân của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng phần lớn trong đó là ảnh sánh đôi cùng bạn trai. Trong mỗi dịp kỷ niệm như sinh nhật, du lịch chung hay mừng năm mới, cô đều dành lời ngọt ngào gửi đến nửa kia.