Hai em nhỏ rơi xuống ao tử vong

Nơi xảy ra vụ việc.
Ngày 4/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho 2 gia đình có con nhỏ tử vong do đuối nước.
Trước đó, chiều 3/9, em V.P.H (SN 2021) cùng em ruột là V.P.L (SN 2023) và em T.T.K (SN 2013, đều thôn Trung Thành 1, xã Phù Mỹ) đi đến bờ ao của một người dân trong thôn để câu cá. Trong lúc câu cá thì L. và K. chẳng may rơi xuống nước.
Thấy vậy, em H. chạy về nhà để gọi người thân xuống cứu. Khi đến nơi, người thân không thấy thấy L. và K. còn ở trên mặt nước hô hoán kêu cứu. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống tìm và đưa được 2 cháu lên bờ, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.
