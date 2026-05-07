Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bị tuyên án tử hình treo

Tòa án quân sự Trung Quốc tuyên án tử hình hoãn thi hành với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng vì nhận hối lộ, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Wei Fenghe và Li Shangfu ngày 7/5 đồng loạt bị tuyên án tử hình hoãn thi hành hai năm liên quan các cáo buộc tham nhũng. Các bản án được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng rẽ trong cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin

Cả ông Wei Fenghe và ông Li Shangfu đều từng là Ủy viên Quân ủy Trung ương và giữ cương vị ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.

Theo phán quyết của tòa, ông Wei bị kết tội nhận hối lộ, trong khi ông Li bị kết án với hai tội danh nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Ngoài án phạt chính, cả hai bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân cũng bị tịch thu.

Tòa án cho biết sau khi án tử hình được chuyển thành tù chung thân theo quy định pháp luật sau thời gian hoãn thi hành hai năm, hai cựu quan chức này sẽ không được giảm án hoặc hưởng án tha tù trước thời hạn.

Theo báo cáo trước đây của Tân Hoa Xã, ông Li Shangfu bị cáo buộc nhận “khoản tiền hối lộ đặc biệt lớn”, đồng thời đưa hối lộ cho người khác. Kết quả điều tra cho rằng ông này “không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chính trị” và “tìm kiếm lợi ích nhân sự cho bản thân cũng như người khác”.

Trong khi đó, cuộc điều tra nhằm vào ông Wei Fenghe được khởi động từ năm 2023 xác định ông đã nhận “số tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn” dưới hình thức hối lộ, đồng thời “giúp người khác trục lợi trong công tác nhân sự”. Tân Hoa Xã từng nhận định hành vi của ông Wei “đặc biệt nghiêm trọng”, gây “ảnh hưởng tiêu cực lớn và tổn hại nghiêm trọng”.

Tại Trung Quốc, án tử hình hoãn thi hành thường được chuyển thành tù chung thân nếu phạm nhân không vi phạm pháp luật trong thời gian hoãn án kéo dài hai năm.