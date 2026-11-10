Hai chân gần như liệt, nam sinh năm cuối tự bước đi sau 6 tháng

Ngã từ độ cao 6 mét khi làm thêm, nam sinh bị chấn thương tủy sống nặng, gần như mất hoàn toàn khả năng vận động hai chân.

Bệnh nhân Phát phải tập phục hồi chức năng sau sự cố. Ảnh: BVCC.

Nguyễn Tấn Phát (trú xã Diên Điền, Khánh Hòa) là sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Trong một lần làm thêm, Phát không may trượt ngã từ độ cao khoảng 6 mét. Tai nạn khiến nam sinh bị gãy vỡ thân đốt sống ngực, tổn thương tủy sống nặng kèm tràn dịch màng phổi.

Sau ca phẫu thuật kéo dài tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cứu được tính mạng Phát. Tuy nhiên, chấn thương khiến hai chân nam sinh gần như mất hoàn toàn khả năng vận động.

Từ một sinh viên sắp tốt nghiệp, Phát rơi vào khủng hoảng khi đối diện nguy cơ tàn phế. Nam sinh tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến cái chết vì sợ thành gánh nặng lâu dài cho gia đình.

Ngày 19/4, sau phẫu thuật cố định cột sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phát được chuyển đến khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Thời điểm nhập viện, nam sinh bị đau lưng dữ dội, hai chân yếu liệt, không thể tự xoay trở hay thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Quá trình điều trị thêm phức tạp khi xuất hiện tình trạng nhiễm trùng vết mổ và loét tì đè vùng lưng.

Trong khoảng 2 tháng, Phát phải nằm bất động trên giường để điều trị vết thương. Gia đình phối hợp với nhân viên y tế chăm sóc, hỗ trợ dinh dưỡng nhằm giúp vết loét mau lành, tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Phát cố gắng tập luyện dù cơn đau từ việc giãn cơ khiến anh đôi khi không chịu nổi. Ảnh: BVCC.

Sau khi kiểm soát các biến chứng, Phát được xây dựng chương trình phục hồi chức năng toàn diện dưới sự theo dõi của bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Các bài tập được triển khai từ vận động nhẹ hai chân, tăng cường sức mạnh nhóm cơ hông, mông, đùi đến kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng, tập đứng và tập đi.

Quá trình phục hồi đòi hỏi sự kiên trì của cả người bệnh lẫn đội ngũ điều trị. Những thay đổi nhỏ, từ việc cảm giác ở hai chân dần trở lại đến khả năng thực hiện các động tác vận động, giúp Phát có thêm động lực vượt qua lịch tập luyện kéo dài.

Ngày 29/10, sau hơn 6 tháng điều trị, Phát được xuất viện. Nam sinh đã có thể tự đi lại bằng hai chân và chủ động hơn trong sinh hoạt cá nhân.

Đại diện bệnh viện đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí về quê cho người bệnh. Bệnh viện cũng cho biết sẽ tiếp tục kết nối, hướng dẫn tập luyện và theo dõi tình trạng sức khỏe của Phát tại nhà.

PGS.TS Phan Minh Hoàng (đứng giữa) đến thăm và động viên bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cho biết, quá trình hồi phục của Phát cho thấy vai trò của phục hồi chức năng toàn diện, phối hợp đa chuyên môn và sự kiên trì của người bệnh.

Theo bác sĩ Hoàng, bệnh viện áp dụng mô hình phục hồi chức năng cá thể hóa, kết hợp các phương pháp như hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, thủy trị liệu nhằm hỗ trợ người bệnh cải thiện chức năng vận động và tái hòa nhập cộng đồng.

Khoa Phục hồi chức năng - Tổn thương tủy sống cũng triển khai mô hình điều trị theo nhóm đa chuyên môn, kết hợp hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình và các giải pháp phục hồi phù hợp với tình trạng từng người bệnh.

“Đây không phải là trường hợp duy nhất. Bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị nhiều ca chấn thương nặng, giúp người bệnh có thể tự đi lại và trở về cuộc sống bình thường”, PGS Hoàng cho biết.

Sau khi xuất viện, Phát đặt mục tiêu đến đầu năm 2027 có thể đi lại bình thường, trở lại TP.HCM hoàn thành chương trình đại học, nhận bằng tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm.