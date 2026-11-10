Uống gì sau bữa ăn để thận hoạt động nhẹ nhàng?

Nước lọc là lựa chọn tốt nhất cho thận sau bữa ăn tối. Nước có ga không đường, nước ép nam việt quất hay trà thảo mộc cũng có thể phù hợp, tùy tình trạng sức khỏe.

Nước lọc giúp thận loại bỏ chất thải mà không chứa đường hay phụ gia. Ảnh: Unsplash.

Theo Verywell Health, nước lọc là thức uống tốt nhất cho thận sau bữa ăn vì giúp loại bỏ chất thải, giữ cơ thể đủ nước và không chứa đường hay thành phần bổ sung có thể gây hại cho thận. Tùy tình trạng thận của mỗi người, nước có ga không đường, nước ép cam chanh pha loãng và trà thảo mộc cũng có thể là những lựa chọn tốt.

Nước lọc: lựa chọn tốt nhất

Thận lọc chất thải khỏi máu, cân bằng khoáng chất và điều hòa lượng dịch trong cơ thể. Nước giúp thận thực hiện các nhiệm vụ này bằng cách hỗ trợ dòng máu đến thận và giúp chất thải rời khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Uống đủ nước còn làm loãng nước tiểu, giảm nồng độ các khoáng chất có thể hình thành sỏi thận. Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Bệnh tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), uống đủ chất lỏng, chủ yếu là nước, là bước ăn uống quan trọng nhất để phòng sỏi.

Nước lọc có nhiều ưu điểm so với các thức uống buổi tối khác:

- Không chứa đường, calo hay phụ gia có thể gây hại.

- Cung cấp nước cho cơ thể mà không có caffeine gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Giúp duy trì cân bằng dịch và lượng nước tiểu bình thường.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc uống nước sau bữa tối mang lại lợi ích cho thận vượt trội so với các thời điểm khác trong ngày. Yếu tố cốt lõi để bảo vệ chức năng thận là duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày.

Nước có ga

Nước có ga không đường giúp cấp nước hiệu quả như nước lọc, là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho nước ngọt có đường.

Quỹ Thận Mỹ (AKF) khuyến nghị người bệnh thận thích đồ uống có ga nên chọn nước có ga nguyên chất. Bạn có thể thêm lá bạc hà tươi, một lát chanh hoặc một ít nước ép nam việt quất để tăng hương vị mà vẫn lành mạnh.

Dù nước có ga nguyên chất không chứa đường bổ sung hay phụ gia có thể gây hại, đừng cho rằng mọi loại đồ uống có bọt đều giống nhau. Soda và nước khoáng có chứa natri, trong khi nước có hương vị thường chứa đường bổ sung hoặc phụ gia phốt pho mà người bị bệnh thận mạn có thể cần hạn chế.

Hãy luôn kiểm tra nhãn sản phẩm để chắc chắn loại nước có ga bạn uống là nước nguyên chất.

Nước ép nam việt quất

Nước ép nam việt quất chứa polyphenol, hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương ở cấp độ tế bào. Khi dùng điều độ, nước ép nam việt quất không đường được Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF) xem là thức uống chấp nhận được với người bệnh thận.

Để an toàn, hãy uống lượng nhỏ hoặc pha loãng nước ép với nước. Dù không thêm đường, nước ép nam việt quất vẫn chứa đường tự nhiên và kali, những chất mà người bị bệnh thận mạn giai đoạn muộn, đặc biệt là người mắc đái tháo đường, có thể cần theo dõi.

Điều này không có nghĩa nước ép nam việt quất là lựa chọn kém lành mạnh. Thay vào đó, hãy uống điều độ, theo các hạn chế mà nhân viên y tế khuyến nghị.

Trà thảo mộc không đường, không caffeine là lựa chọn dễ chịu sau bữa tối. Ảnh: Unsplash.

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc không đường, không caffeine cung cấp nước mà không có đường bổ sung. Nhấm nháp một tách trà ấm sau bữa tối còn mang lại cảm giác dễ chịu và ít có khả năng ảnh hưởng đến giấc ngủ, không như cà phê và trà có caffeine.

Trà bạc hà và hoa cúc La Mã nằm trong số các loại trà được xem là thân thiện với thận. Trà xanh cũng có thể có lợi nhờ hàm lượng polyphenol cao, dù khá nhiều caffeine và có thể khiến bạn khó ngủ.

Điều này không có nghĩa mọi loại trà thảo mộc đều an toàn. Quỹ Thận Mỹ khuyến cáo trà chứa rễ cam thảo, cỏ đuôi ngựa hoặc tầm ma có thể gây rủi ro ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh thận mạn.

Để an toàn, hãy hỏi ý kiến nhân viên y tế về mọi loại thảo dược bạn đang dùng, kể cả trà, và tránh những sản phẩm được quảng cáo là thanh lọc hoặc giải độc thận.

Nước ép cam, chanh pha loãng

Cam, chanh cùng các loại trái cây họ cam chanh chứa hàm lượng citrat cao - hợp chất có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa một số loại sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat.

Về cơ chế hoạt động, citrat liên kết trực tiếp với canxi trong nước tiểu. Quá trình này cản trở canxi kết hợp với oxalat, từ đó hạn chế nguy cơ lắng đọng và kết tinh thành sỏi.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc uống nước cam, chanh giúp gia tăng nồng độ citrat trong nước tiểu. Dù vậy, hiệu quả thực tế của các loại thức uống này đối với việc giảm tỷ lệ hình thành sỏi thận vẫn cần thêm dữ liệu chứng minh.

Để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, việc pha loãng một lượng nhỏ nước ép cam hoặc chanh với nước lọc là phương án tối ưu. Cách làm này vừa cung cấp chất lỏng cho cơ thể, vừa kiểm soát lượng đường tự nhiên và kali. Ngoài ra, nước pha loãng giúp giảm vị chua cùng độ axit, tránh gây kích ứng hoặc khó chịu cho dạ dày.