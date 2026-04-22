'Hai bát phở, 1 đĩa gà, 1 ly nước cam' giá 900k gây tranh cãi

Từ bài đăng của một vị khách từng dùng bữa, hóa đơn 900.000 đồng cho hai bát phở gà, một đĩa gà thêm và một ly nước cam của quán phở ở Hà Nội thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Ngày 22/4, mạng xã hội lan truyền bài đăng của tài khoản Facebook tên K.V. về giá bữa ăn tại một quán phở gà nằm trên phố Bảo Khánh, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, K.V. cùng bạn dùng bữa tại quán vào ngày 21/4, với hóa đơn 900.000 đồng. Khi về nhà, cảm thấy không hài lòng với mức giá phải trả, anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân: "Hai bát phở gà, một đĩa gà thêm, ly nước cam là 900.000 đồng".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 2.000 lượt tương tác cùng 700 bình luận trái chiều. Một số người cho rằng đây là mức giá cao, không xứng đáng, thậm chí cho rằng quán đã "chặt chém".

Tuy nhiên, một số thực khách từng sử dụng dịch vụ tại đây lên tiếng bênh vực, cho rằng quán phở này vốn công khai mức giá và là kinh doanh đã nhiều năm nay. Hiện, sự việc vẫn thu hút nhiều sự quan tâm, bàn luận.

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện quán phở gà cho biết đã nắm được thông tin về bài đăng của vị khách và xác nhận người này từng sử dụng dịch vụ tại quán.

Theo đó, đại diện quán cho biết trên mỗi bàn luôn được bày thực đơn kèm giá cả công khai. Khi khách gọi món, nhân viên sẽ tư vấn, xác nhận khách ăn phần nào, sau đó mới báo bếp.

"Vị khách đó gọi hai bát phở gà đặc biệt, giá 160.000 đồng/bát, đĩa gà thêm giá 500.000 đồng, ly nước cam giá 80.000 đồng, tổng 900.000 đồng là đúng với giá đã công khai. Khi thanh toán, anh ấy cũng không phản ánh hay có ý kiến gì và trả tiền bình thường, không hiểu sao khi ra về lại đăng bài lên mạng xã hội như vậy", người đại diện nói.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, quán phở hiện chưa ghi nhận việc bị ảnh hưởng kinh doanh và vẫn hoạt động bình thường trong ngày 22/4.

Địa điểm này là một trong những quán phở gà có tiếng ở khu vực phố cổ tại Hà Nội với hương vị phở truyền thống. Khi ăn, thực khách có thể tùy chọn những topping đa dạng như thịt gà đùi, lườn, gan, tim, tràng trứng và gọi thêm thịt gà riêng nếu thích.