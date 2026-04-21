Chủ tiệm bánh Đà Nẵng bất lực nhìn quán đổ sập trong vài giây

Chủ tiệm bánh nổi tiếng Đà Nẵng bất lực nhìn quán đổ sập Ảnh hưởng từ việc tháo dỡ công trình bên cạnh, tiệm bánh của chị Lê Văn bất ngờ đổ sập hôm 19/4, hai căn nhà bên cạnh cũng bị hư hại một phần.

Khoảng 15h30 ngày 19/4, chị Lê Văn (sinh năm 1995), chủ tiệm bánh trên đường Trần Quý Cáp (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) và chồng bất ngờ nghe thấy tiếng "rầm" lớn từ phía sau, tường rung lắc.

Chỉ kịp cầm theo điện thoại, hai người chạy ra khỏi quán, đồng thời hô hoán cho hàng xóm hai bên. Chỉ ít giây sau khi mọi người chạy sang được bên kia đường, tiệm bánh, cũng là nơi ở vợ chồng chị Văn thuê, đổ sập. Tiệm giặt là và tiệm may đồ sát hai bên bị sập một phần phía sau nhà.

Cảnh tượng được chị Văn và một số người dân ghi lại, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với 2,4 triệu lượt xem. May mắn không có ai bị thương sau vụ việc.

Tiệm bánh của chị Văn đổ sập hoàn toàn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Văn cho biết nguyên nhân vụ sập nhà đến từ việc tháo dỡ mặt bằng của một công ty ở ngay sát phía sau. Từ cách đây nửa tháng, công ty này thuê một đơn vị tới tháo dỡ tòa nhà 5 tầng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của những hộ dân xung quanh.

Cụ thể, ngoài tiếng ồn "như động đất", đơn vị tháo dỡ ban đầu không có biện pháp che chắn gây bụi, mảnh vụn rơi vào mái nhà chị Văn. Sau khi bị phản ánh, đơn vị này mới tạm khắc phục.

"Tuy nhiên khoảng 1 tuần nay, tôi và một số hàng xóm thấy tường nhà có một số vết nứt nên tiếp tục phản ánh với đơn vị thi công, yêu cầu họ tạm dừng và có phương án đảm bảo an toàn hôm 19/4. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, họ vẫn tiếp tục và xảy ra sự việc như vậy", chị nói, bày tỏ sự bức xúc và vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ việc.

Tiệm bánh trước khi xảy ra vụ việc, đây cũng là nơi sinh sống của vợ chồng chị Văn.

Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, vợ chồng chị Văn cũng không kịp sơ tán tài sản gì, mọi vật dụng, đồ dùng gia đình, đặc biệt là thiết bị, nguyên liệu làm bánh đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bước đầu sau khi thỏa thuận với phía công ty thuê đơn vị thi công, vợ chồng chị sẽ thuê nơi ở tạm trước khi sự việc được giải quyết.

"Giờ công việc của vợ chồng tôi đều bị ảnh hưởng, chưa thể ước tính thiệt hại bao nhiêu", chị cho hay.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Duy, chủ tịch UBND phường Hải Châu, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn phường hôm 19/4. Ngay khi nắm được thông tin, vào cùng ngày, phường đã điều động các lực lượng liên quan tới ghi nhận, mời công ty, đơn vị thi công đến làm việc và tiến hành lập hồ sơ xử lý.

"Một số nhà cấp 4 ở sát công trình tháo dỡ đã xuống cấp, kết cấu không còn được chắc chắn nên khi bị ảnh hưởng từ việc tháo dỡ đã xảy ra sự cố, may mắn không có thiệt hại về người. Dù sao đây cũng là lỗi của đơn vị tháo dỡ", ông Duy nói.