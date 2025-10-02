Erling Haaland không hài lòng khi Man City bị Monaco cầm hòa 2-2 ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 2/10.

Haaland nổi giận khi Man City bị cầm hòa. Ảnh: Reuters.

Trận đấu khép lại đầy tranh cãi khi trung vệ Eric Dier ghi bàn gỡ hòa cho Monaco ở phút 90 trên chấm phạt đền. HLV Pep Guardiola không hài lòng và phản ứng gay gắt với tổ trọng tài sau tình huống Nico Gonzalez (Man City) có pha cao chân trúng mặt Eric Dier, dẫn đến quả phạt đền.

Dù vậy, Haaland từ chối đổ lỗi cho quyết định của trọng tài Jesus Gil Manzano. Phát biểu sau trận, tiền đạo người Na Uy thẳng thắn: “Cảm xúc của tôi không tốt vì đội không thắng. Chúng tôi phạm những sai lầm không cần thiết trong hiệp hai và chơi không đủ tốt để xứng đáng giành chiến thắng. Đó là lý do vì sao chúng tôi chỉ có trận hòa".

Ở trận này, Haaland tỏa sáng với cú đúp, qua đó nâng tổng số pha lập công từ đầu mùa lên 17 bàn. Tính riêng tại Champions League, anh ghi 52 bàn chỉ sau 50 lần ra sân.

Haaland tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng về kết quả: “Chúng tôi cần chơi bóng giàu năng lượng hơn. Cả đội phải gây sức ép giống như hiệp một. Man City kiểm soát tốt, nhưng sang hiệp hai họ tận dụng thế trận hiệu quả hơn. Champions League không có trận nào dễ dàng".

Tiền đạo người Na Uy cũng tự nhận lỗi khi “không làm tốt nhiệm vụ ghi bàn” để mang về chiến thắng cho Man City.

Trận hòa trước Monaco khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Champions League.

