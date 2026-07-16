Haaland không còn phớt lờ 'Người Nhện'

Haaland gây chú ý khi chấp nhận lời mời ăn tối của Tom Holland. Trước đó, cầu thủ từng ngó lơ tin nhắn từ "Người Nhện".

Theo Mens Journal, chân sút người Na Uy thu hút sự quan tâm từ công chúng khi để lại bình luận dưới một video Tom Holland tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Nhận lời ăn tối dù hơi muộn một chút. Hãy cho em biết địa điểm", Erling Haaland bình luận.

Chia sẻ của tiền đạo đang viral trên các nền tảng mạng xã hội. Tom Holland chưa phản hồi sau bình luận của Erling Haaland.

Erling Haaland và Tom Holland đang gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters/Variety.

Trước đó, nam diễn viên Tom Holland đã chia sẻ trải nghiệm "nhớ đời" khi chủ động nhắn tin làm quen với Erling Haaland nhưng bị ngó lơ hoàn toàn.

Ngôi sao của bom tấn Spider-Man: Brand New Day thừa nhận đây là một bài học giúp anh "khiêm tốn hơn". Tom Holland kể từng gặp gỡ tiền đạo người Na Uy tại chặng đua Formula 1 Monaco Grand Prix vào tháng 6. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản là thử vận may xem sao nên đã nhắn tin rủ anh ấy đi ăn tối. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải kể câu chuyện này trên sóng truyền hình trực tiếp, nhưng sự thật là tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không một lý do từ chối, không một lời nhắn bận đá bóng. Hoàn toàn là sự im lặng", tài tử cho biết.

Khi Jimmy Fallon hỏi Tom Holland về ý định mời Erling Haaland ăn tối thêm lần nữa, nam diễn viên phản hồi: "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ muốn đi ăn với tôi sau chuyện hôm trước", được cho là ám chỉ thất bại gần đây của tuyển Na Uy trước tuyển Anh tại World Cup 2026.

Holland sau đó đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của Haaland tại World Cup, mô tả cầu thủ bóng đá này là "tuyệt vời".

Ngôi sao của Spider-Man: No Way Home nói thêm: "Ý tôi là, anh ấy thực sự là một huyền thoại".

Hôm 12/7, Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại đáng tiếc trước tuyển Anh.

Dù không thể tiếp tục chinh phục danh hiệu thế giới, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong giải đấu với phong độ ghi bàn ấn tượng và vai trò đầu tàu trên hàng công của Na Uy.