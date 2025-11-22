Haaland gây kinh ngạc nhưng vẫn thua Messi

Tiền đạo Erling Haaland thiết lập thành tích ghi bàn ấn tượng ở mùa giải 2025/26.

Haaland có khởi đầu mùa giải bùng nổ. Ảnh: Reuters.

Tính từ đầu mùa, chân sút người Na Uy in dấu giày vào 35 bàn thắng, gồm 32 pha lập công và 3 kiến tạo. Ở tuyển quốc gia, Haaland ghi 11 bàn tại vòng loại World Cup 2026 kể từ khi mùa 2025/26 khởi tranh, góp công lớn giúp Na Uy giành vé dự World Cup sau 27 năm chờ đợi.

Tại Man City, Haaland cũng chơi bùng nổ với 19 bàn sau 15 trận, trong đó có 11 bàn ở Premier League. Tiền đạo 25 tuổi đang hướng tới việc phá kỷ lục 36 bàn trong một mùa Premier League do chính anh thiết lập ở mùa trước.

Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Haaland ở giai đoạn đầu mùa này vẫn chưa phải là hay nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Theo thống kê của Transfermarkt, xét giai đoạn từ 1/8 đến 18/11, Haaland chỉ đứng thứ ba, sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Dẫn đầu danh sách là Messi, với 40 đóng góp vào bàn thắng (25 bàn, 15 kiến tạo) trong mùa 2011/12 cho Barcelona và Argentina. Cristiano Ronaldo xếp thứ hai với 36 bàn cho Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha ở mùa 2013/14.

Sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm chuẩn xác khiến Haaland trở thành cơn ác mộng đối với mọi hàng phòng ngự. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tuyển thủ Na Uy hoàn toàn có thể vươn tầm sánh ngang với những huyền thoại như Messi hay Ronaldo trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Haaland bỏ lỡ nhiều cơ hội trong ngày Man City thắng vất vả Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham Hotspur trong trận đấu tại vòng 27 Premier League vào ngày 27/2.