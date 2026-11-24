Hà Tĩnh đề nghị Petrovietnam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ, hướng tới khởi công ngay trong tháng 12.

Phối cảnh tổng thể dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng). Ảnh: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ngày 21/11, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi về tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai.

Đây là một trong những dự án trọng tâm thuộc định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng, nhằm hình thành chuỗi cung ứng khí phục vụ phát điện và sản xuất công nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Kho LNG hơn 26.700 tỷ đồng dự kiến vận hành từ năm 2029-2030

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, Kho LNG Bắc Trung Bộ do PV GAS làm chủ đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 26.735 tỷ đồng . Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu khoảng 8.020 tỷ đồng , còn lại 18.714 tỷ đồng từ vốn vay và các nguồn huy động khác.

Dự án được phát triển theo mô hình kho trung tâm, có công suất giai đoạn đầu khoảng 1-3 triệu tấn LNG/năm, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2029-2030.

Về quy mô sử dụng đất, tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ tại phường Hoành Sơn, với tổng diện tích lập quy hoạch 52,81 ha. Trong đó, diện tích thuộc ranh giới dự án khoảng 47,26 ha, còn lại 5,55 ha là diện tích giao thông đối ngoại dùng chung với Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng III.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Petrotimes.

Theo định hướng phát triển, kho LNG sẽ cung cấp khí cho các nhà máy điện Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, Vũng Áng III và các cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu vực.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Về dài hạn, Petrovietnam hướng tới xây dựng mô hình Trung tâm Khí khu vực (Hub) tại Vũng Áng, kết nối hệ thống đường ống để cấp khí cho các nhà máy điện và hộ tiêu thụ công nghiệp. Định hướng này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tính toán giá điện, bảo đảm hiệu quả đầu tư và thu xếp vốn.

Ông Cường đề nghị PV GAS và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tập trung công tác chuẩn bị, triển khai khởi công kho LNG đúng cam kết, đồng thời bảo đảm tiến độ cung cấp thiết bị cho Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.

Doanh thu các đơn vị thuộc Petrovietnam tại Hà Tĩnh vượt 22.200 tỷ đồng

Về phía địa phương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam trong 10 tháng đầu năm 2026, cũng như đóng góp của các đơn vị thành viên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Hà Tĩnh, Petrovietnam hiện có 6 đơn vị thành viên đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp điện, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón và ngân hàng, bảo hiểm.

Các nhà máy, công trình như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, kho chứa và trạm nạp LPG, kho xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu... đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hà Tĩnh.

Buổi làm việc có sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh (giữa); ông Phan Thiên Định - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (trái); ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (phải). Ảnh: Petrotimes.

Tổng doanh thu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh 10 tháng đạt khoảng hơn 22.200 tỷ đồng , đóng góp cho ngân sách Nhà nước tại địa phương khoảng 423 tỷ đồng .

Ông Lĩnh cho biết Petrovietnam và Hà Tĩnh đang có những điều kiện thuận lợi để triển khai thỏa thuận hợp tác. Vì vậy, hai bên cần tập trung thực hiện các công việc liên quan nhằm bảo đảm tiến độ các dự án, trước mắt là khởi công kho LNG trong tháng 12.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị Petrovietnam tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp triển khai các dự án trọng điểm và hoàn thiện những đề xuất liên quan đến Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Vũng Áng để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cam kết tập trung xử lý công việc, phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện triển khai dự án đúng tiến độ.

Về phía Petrovietnam, Tổng giám đốc Lê Mạnh Cường cam kết tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ quyết liệt triển khai các dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời, ông mong muốn hai bên tổ chức các buổi làm việc định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.