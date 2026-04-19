Hà Thúy Anh sau khi ly hôn

Trong thông báo vào tối 19/4, Hà Thúy Anh và Tuấn Mario không đề cập nguyên nhân đường ai nấy đi. Song cả hai cho biết giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn. Hiện Hà Thúy Anh sống ở Hà Nội. Cô tập trung cho công việc và thỉnh thoảng tụ tập cùng đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, cả hai vẫn giữ những hình ảnh về người cũ.
Trong lần trở lại Hà Nội vào cuối tháng 2 sau nhiều năm sống tại TP.HCM, nữ ca sĩ chia sẻ: "Hà Nội luôn có những người thân thương đón chờ, không chỉ vậy, đây còn là nơi mình đã xây niềm mơ ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đã có một năm làm việc ở Hà Nội rồi mới khăn gói vào TP.HCM viết tiếp ước mơ tuổi trẻ. Và sau bao năm mình trở lại mình đã lớn mà Hà Nội ngày càng trẻ ra". Ở tuổi 38, Hà Thúy Anh sở hữu sắc vóc cân đối, gợi cảm. Cô chăm diện những thiết kế cúp ngực hoặc cắt xẻ để tôn lợi thế hình thể.
Nữ ca sĩ và chồng nhạc sĩ trải qua 7 năm hôn nhân. Trước khi về chung một nhà, họ hẹn hò khoảng 3 năm. Trong một bài phỏng vấn trước đây, Hà Thúy Anh cho biết may mắn khi được Tuấn Mario yêu thương, chiều chuộng. Khi cô quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, Tuấn Mario cũng ủng hộ, động viên. Vợ chồng nữ ca sĩ thường có những chuyến du lịch cùng nhau.
Trong khi đó, Tuấn Mario cũng cho biết Hà Thúy Anh thay đổi nhiều sau khi kết hôn. Cô biết vun vén và lo lắng cho gia đình. Nhờ "hậu phương" vững chắc, Tuấn Mario cũng yên tâm để phát triển sự nghiệp.
Họ quen nhau từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012. Khi đó, Hà Thúy Anh là học trò thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng. Tuấn Mario là người thu âm cho Hà Thúy Anh. Cả hai nảy sinh tình cảm sau lần hợp tác chung. Đến 2018, nhạc sĩ và ca sĩ về chung một nhà.
Hà Thúy Anh sinh năm 1988, tham gia nhiều cuộc thi như Gương mặt thân quen, Hãy nghe tôi hát.
