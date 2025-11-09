Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hà Thế Anh gục ngã, nhưng không cúi đầu

  • Chủ nhật, 9/11/2025 09:04 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Lion Championship 28 khép lại trong tiếng hò reo và cả tiếc nuối. Hà Thế Anh thất bại trước võ sĩ Trung Quốc - Châu La, nhưng anh vẫn để lại hình ảnh của một chiến binh đúng nghĩa.

Hà Thế Anh thua võ sĩ Trung Quốc tại Lion Championship 28.

Tối 8/11, nhà thi đấu Phú Quốc bùng nổ khi võ sĩ MMA Hà Thế Anh bước ra lồng sắt. Anh mang theo niềm tin của người hâm mộ Việt Nam, đối đầu võ sĩ Trung Quốc, Châu La. Trận đấu bắt đầu nhanh. Thế Anh chủ động bằng những cú đá thấp, cố phá nhịp di chuyển của đối thủ. Chiến thuật hợp lý, vì Châu La nổi tiếng với khả năng khóa siết.

Một cú đá cao trượt chân khiến Châu La ngã xuống sàn. Cơ hội mở ra cho Thế Anh. Anh áp sát, tìm cách khống chế. Nhưng chỉ trong tích tắc, võ sĩ Trung Quốc xoay người, cài chân và đảo thế. Châu La quật mạnh, chiếm vị trí kiểm soát. Pha siết cổ từ phía sau diễn ra quá nhanh. Thế Anh cố gắng chống cự, rồi phải đập tay xin dừng.

Trận đấu kết thúc ngay trong hiệp 1. Thất bại đến sớm, nhưng không hề dễ chấp nhận. Bởi trước đó, Thế Anh đã thể hiện sự tự tin, tỉnh táo và dám chơi sòng phẳng. Anh không phòng thủ, không né tránh, mà chọn cách tấn công. Và chính điều đó khiến người hâm mộ càng nể trọng hơn.

Lion Championship 28 khép lại với những cú knock-out dồn dập. Các võ sĩ Việt Nam như Nguyễn Thành Thoan, Đỗ Phúc Hậu hay Lê Minh Hoàng đều thắng ấn tượng. Nhưng tâm điểm vẫn là Hà Thế Anh, người đã chiến đấu bằng cả lòng tự hào.

Thất bại này là bài học đắt giá. MMA là môn thể thao không cho phép sai sót. Một giây chậm tay, một động tác thiếu chính xác, có thể định đoạt kết cục. Thế Anh hiểu rõ điều đó. Anh đã gục ngã, nhưng không gục tinh thần.

Người ta sẽ còn nhắc đến hình ảnh Thế Anh bước ra sàn với ánh mắt bình thản, và rời sàn trong tiếng vỗ tay. Anh thua, nhưng thua với tư thế của người dám đối mặt. Và ở MMA, đôi khi điều đó còn quý hơn cả chiến thắng.

Bá Kỳ

Hà Thế Anh Võ thuật Châu La Hà Thế Anh Đỗ Phúc Hậu LION Championship 28 Nguyễn Thành Thoan

    Đọc tiếp

    Mark Zuckerberg ru dong nghiep so gang hinh anh

    Mark Zuckerberg rủ đồng nghiệp so găng

    06:48 5/9/2025 06:48 5/9/2025

    0

    CEO Meta Mark Zuckerberg say mê tập luyện võ tổng hợp (MMA) đến mức đã mời các giám đốc cấp cao của Meta cùng tham gia các buổi tập.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý