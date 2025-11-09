Hà Thế Anh gục ngã, nhưng không cúi đầu

Lion Championship 28 khép lại trong tiếng hò reo và cả tiếc nuối. Hà Thế Anh thất bại trước võ sĩ Trung Quốc - Châu La, nhưng anh vẫn để lại hình ảnh của một chiến binh đúng nghĩa.

Hà Thế Anh thua võ sĩ Trung Quốc tại Lion Championship 28.

Tối 8/11, nhà thi đấu Phú Quốc bùng nổ khi võ sĩ MMA Hà Thế Anh bước ra lồng sắt. Anh mang theo niềm tin của người hâm mộ Việt Nam, đối đầu võ sĩ Trung Quốc, Châu La. Trận đấu bắt đầu nhanh. Thế Anh chủ động bằng những cú đá thấp, cố phá nhịp di chuyển của đối thủ. Chiến thuật hợp lý, vì Châu La nổi tiếng với khả năng khóa siết.

Một cú đá cao trượt chân khiến Châu La ngã xuống sàn. Cơ hội mở ra cho Thế Anh. Anh áp sát, tìm cách khống chế. Nhưng chỉ trong tích tắc, võ sĩ Trung Quốc xoay người, cài chân và đảo thế. Châu La quật mạnh, chiếm vị trí kiểm soát. Pha siết cổ từ phía sau diễn ra quá nhanh. Thế Anh cố gắng chống cự, rồi phải đập tay xin dừng.

Trận đấu kết thúc ngay trong hiệp 1. Thất bại đến sớm, nhưng không hề dễ chấp nhận. Bởi trước đó, Thế Anh đã thể hiện sự tự tin, tỉnh táo và dám chơi sòng phẳng. Anh không phòng thủ, không né tránh, mà chọn cách tấn công. Và chính điều đó khiến người hâm mộ càng nể trọng hơn.

Lion Championship 28 khép lại với những cú knock-out dồn dập. Các võ sĩ Việt Nam như Nguyễn Thành Thoan, Đỗ Phúc Hậu hay Lê Minh Hoàng đều thắng ấn tượng. Nhưng tâm điểm vẫn là Hà Thế Anh, người đã chiến đấu bằng cả lòng tự hào.

Thất bại này là bài học đắt giá. MMA là môn thể thao không cho phép sai sót. Một giây chậm tay, một động tác thiếu chính xác, có thể định đoạt kết cục. Thế Anh hiểu rõ điều đó. Anh đã gục ngã, nhưng không gục tinh thần.

Người ta sẽ còn nhắc đến hình ảnh Thế Anh bước ra sàn với ánh mắt bình thản, và rời sàn trong tiếng vỗ tay. Anh thua, nhưng thua với tư thế của người dám đối mặt. Và ở MMA, đôi khi điều đó còn quý hơn cả chiến thắng.