Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

  • Thứ tư, 15/7/2026 07:19 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Hà Nội thí điểm miễn cấp phép xây dựng đối với các dự án nhà ở riêng lẻ trong 100 ngày để đánh giá chính thức, chuyển sang quản lý dựa vào dữ liệu, hậu kiểm.

Phó chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số TP Hà Nội.

Trong thời gian 100 ngày kể từ khi kế hoạch được ban hành, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ làm sạch, di trú, tích hợp, chuẩn hóa nhóm dữ liệu thiết yếu, trọng điểm về kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

giấy phép xây dựng ảnh 1

Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Thành phố cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế “im lặng là đồng ý” khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với thủ tục hành chính lấy ý kiến liên ngành.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, thành phố sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ; 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% thực hiện trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trực tuyến.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số, kế hoạch đặt mục tiêu xúc tiến từ 3 đến 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghệ số của Hà Nội mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng dành trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động kinh doanh; xây dựng “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên sàn thương mại điện tử Shopee; hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương...

Xây nhà xưởng không phép, doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng

Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam vừa bị UBND phường Hương Trà (TP Huế) xử phạt 130 triệu đồng do tổ chức thi công hai nhà xưởng khi chưa có giấy phép xây dựng.

10:46 9/7/2026

Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý.

10:27 20/6/2026

Xây quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ ở TP.HCM bị phạt

Địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì có những hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

18:53 24/5/2026

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/ha-noi-thi-diem-mien-giay-phep-xay-dung-voi-nha-o-rieng-le-tai-126-xa-phuong-ar1029177.html

Theo Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giấy phép xây dựng Hà Nội miễn giấy phép đô thị hà nội xây nhà ở

    Đọc tiếp

    Bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển

    Bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển

    14 phút trước 07:26 15/7/2026

    0

    Tối 14/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm bé trai mất tích.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý