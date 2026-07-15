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Xã hội

Bé trai 13 tuổi mất tích khi tắm biển

  • Thứ tư, 15/7/2026 07:26 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tối 14/7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm bé trai mất tích.

Khoảng 18h35 ngày 14/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo từ trực ban Công an xã An Phú về việc một nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm Nghĩa An, thuộc thôn Phổ Trung, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nạn nhân được xác định là em Đ.T.Đ, sinh năm 2013.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã An Phú, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến thời điểm hiện tại, em Đ vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được các lượng triển khai.

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https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/be-trai-13-tuoi-mat-tich-khi-tam-bien-o-quang-ngai-post1315339.vov

Theo Thanh Thắng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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