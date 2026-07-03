Chìm tàu cá ở Cô Tô do dông lốc, 7 ngư dân gặp nạn

Thông tin từ cơ quan chức năng đặc khu Cô Tô, khoảng 1h28 ngày 3/7, tàu cá QN-90568-TS của ông Nguyễn Văn Thành, trú khu Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, gặp nạn khi đang trên hành trình từ ngư trường trở về khu vực biển Cô Tô.
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Cán bộ, chiến sĩ tàu 322 đang khắc phục sóng gió to để tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Ảnh: VOV.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình di chuyển, tàu bất ngờ gặp giông lốc và bị đắm. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 7 thuyền viên.
Ngay khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động người, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, 6 thuyền viên được phát hiện và cứu vớt. Hiện sức khỏe cụ thể của những người được cứu chưa được thông tin.
Một thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương tiện, mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng thời phối hợp với các tàu hoạt động gần hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
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