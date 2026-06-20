Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý.

Từ 1/7, UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ. Ảnh minh họa: Tiền Phong.

Chính phủ ban hành Nghị định số 217/2026 ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trong đó, quy định rõ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định nêu rõ, việc cấp phép xây dựng phải đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định. Việc thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép với công trình, nhà ở riêng lẻ phải phù hợp với quy hoạch. Với công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải phù hợp với quy định của UBND cấp tỉnh.

Đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các nội dung khác theo thỏa thuận hợp đồng xây dựng.

Về điều kiện cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo, di dời, Nghị định nêu rõ, công trình phải phù hợp điều kiện để cấp giấy phép xây dựng; phương án di dời công trình phải bảo đảm các biện pháp an toàn lao động, an toàn đối với công trình được di dời và các công trình lân cận.

Chính phủ giao UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Vẫn theo Nghị định, UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình quy định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

Trong khi đó, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong phạm vi được giao quản lý.

Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định ở trên.

Nghị định quy định giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp: Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật; chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.