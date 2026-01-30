Hà Nội tạm cấm xe qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Công an TP. Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026, diễn ra vào ngày 31/1.

Thời gian tạm cấm, hạn chế các phương tiện từ 14h ngày 31/1 đến hết ngày 31/1. Tạm cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Cụ thể: Tràng Tiền (từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Cổ Tân, Lý Thái Tổ (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão.

Tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, mô tô hoạt động trên một số tuyến đường.

Cụ thể: Ngô Quyền (từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.

Trong thời gian trên, công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng...) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố (Tây Hồ, Đông Anh...) đi các phường, xã phía Nam TP (Hoàng Mai, Thanh Trì...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP. Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố nêu trên.

Yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.