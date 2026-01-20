Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội cấm ôtô chiều La Thành - Voi Phục

  • Thứ ba, 20/1/2026 15:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ 25/1 đến 28/4, ôtô bị cấm lưu thông trên đường La Thành theo chiều từ La Thành đi Voi Phục để xây cầu vượt dự án đường Vành đai 1.

Ngày 20/1, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Từ 25/1 đến 28/4, ôtô bị cấm lưu thông trên đường La Thành, chiều La Thành đi Voi Phục.

Theo phương án điều chỉnh, Sở Xây dựng cấm ôtô lưu thông trên đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục. Thời gian thực hiện từ 25/1 đến 28/4.

Các xe được phân luồng theo các hướng sau:

Nguyễn Chí Thanh → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục → La Thành.

Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng→ Huỳnh Thúc Kháng kéo dài→ Voi Phục → La Thành.

Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → đường Vành đai 2 dưới thấp → đường Cầu Giấy → La Thành.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh - La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

UBND các phường Giảng Võ, Láng được đề nghị tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

Trong các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ.

14:57 18/1/2026

Cấm đèo Prenn Đà Lạt 6 ngày

Sở Xây dựng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông tuyến đường đèo Prenn đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Đatanla từ 5h ngày 9/1 đến 5h ngày 15/1.

06:28 8/1/2026

Người đàn ông thả hai tay chạy môtô vào đường cấm ở TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý người điều khiển mô tô có hành vi vi phạm luật giao thông gây xôn xao mạng xã hội.

06:41 7/1/2026

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

