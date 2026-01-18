Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngày

Trong các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ.

Phòng CSGT Công an Hà Nội có thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, trong các ngày 18, 21, 23, 24/1, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động nêu trên, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại xe.

CSGT tổng duyệt dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào sáng 14/1.

Thời gian áp dụng phương án là 16-24h ngày 18/1 và 18-24h trong các ngày 21, 23, 24/1.

Trong thời gian trên, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các loại xe (trừ ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các xe, đặc biệt là ôtô hoạt động trên tuyến: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Công an Hà Nội tổ chức hướng từ quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến như sau:

Từ Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Từ Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Cơ quan chức năng yêu cầu tài xế phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường.

Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hạn chế tần suất hoạt động trên các tuyến tạm cấm và hạn chế theo nội dung thông báo.