Hà Nội: Phẫn nộ cảnh gã đàn ông đạp ngã cháu bé trong quán ăn

  • Chủ nhật, 29/3/2026 19:38 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc bé gái bị nam đối tượng đạp ngã tại quán ăn ở khu vực phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến nhiều người phẫn nộ.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc.

Ngày 29/3, liên quan đến vụ việc kể trên, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ.

Trước đó, theo thông tin phản ánh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 28/3, tại một hàng ăn trong khu vực Times City (phường Vĩnh Tuy).

Camera ghi lại hình ảnh bé gái đi xe scooter trong quán. Khi đến gần bàn của nam đối tượng to cao, thì bị kẻ này đạp vào phía sau. Cú đạp mạnh khiến bé gái lao mạnh về phía trước va chạm với bàn ghế.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi thô bạo của gã đàn ông và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

