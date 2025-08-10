Hà Nội nắng rát trước khi hứng mưa 'giải nhiệt'

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội nắng nóng ngày cuối tuần với nhiệt độ cao nhất hơn 36°C, sang đầu tuần nắng nóng giảm, khu vực đón những cơn mưa “giải nhiệt”.

Hôm qua (9/8), Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C như Đô Lương (Nghệ An) 39°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39,5°C.

Dự báo hôm nay (10/8), nắng nóng ở Bắc Bộ còn xảy ra tại trung du và đồng bằng, trong đó có Hà Nội với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Thời gian có nhiệt độ từ 35°C trở lên kéo dài 11-17 giờ. Từ 11/8, nắng nóng ở khu vực này dịu dần.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng kéo dài trong hai ngày 10-11/8, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, vượt 37°C ở một số điểm. Độ ẩm không khí xuống thấp, chỉ khoảng 50-55%. Từ 12/8, nắng nóng ở các địa phương này giảm dần.

Hôm nay 10/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Đắc Huy

Trái ngược với thời tiết nắng nóng, oi bức khắc nghiệt ở các khu vực trên, ngày và đêm hôm nay, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi 80mm. Tuy nhiên, mưa không kéo dài suốt cả ngày mà tập trung lúc sáng sớm, chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang. Cụ thể:

Lai Châu: Thu Lũm, Bum Nưa, Pa Ủ.

Điện Biên: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Sín Thầu, Thanh An.

Lào Cai: Tả Củ Tỷ, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương.

Tuyên Quang: Pà Vầy Sủ, Xín Mần; Bản Máy, Cao Bồ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Thông Nguyên.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/8 đến ngày 19/8, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 12/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày 13-18/8, Bắc Bộ khả năng mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Từ khoảng 13-18/8, thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Huế tương đồng với Bắc Bộ khi hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tại Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ đêm 11/8 đến ngày 18/8. Mưa giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng đổ lửa nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong thời kỳ dự báo, thời tiết các khu vực khác phổ biến mưa rào và rải rác dông lúc chiều, tối, cục bộ mưa to; từ 12-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 10/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 10/8/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 29-32°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng và trung du 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Tây mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, phía Đông Lâm Đồng 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.