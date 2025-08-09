Dự báo thời tiết tuần tới: Nắng nóng dịu dần, miền Bắc mưa nhiều ngày

Nắng nóng kéo dài hết tuần này ở miền Bắc, từ tuần tới, thời tiết có xu hướng dịu dần, mưa rào và dông xuất hiện trong nhiều ngày.

Chiều tối và đêm nay 9/8, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi 60 mm. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như sấm sét, gió giật mạnh.

Điểm tin thời tiết nổi bật chiều tối và đêm 9/8, ngày 10/8

Chiều tối và tối cùng ngày, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Bước sang ngày 10/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 11/8, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần.

Ngày 12/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng từ 13-18/8, Bắc Bộ khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Bước sang tuần sau, nắng nóng ở miền Bắc dịu dần, khu vực này tái diễn mưa rào và dông. Ảnh minh họa: Ngô Nhung.

Trong khi đó, 2 ngày 10-11/8, các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Độ ẩm trong không khí ở ngưỡng thấp, khoảng 50-55%, khiến cảm giác oi bức và khô hanh rõ rệt. Từ 12/8, nắng nóng ở các khu vực này giảm dần.

Trên biển, đêm 9/8 và ngày 10/8, khu vực Bắc Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều tối và đêm 9/8, ngày 10/8

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, Lai Châu và Điện Biên 30-32°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đồng bằng và trung du nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng và trung du 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C, phía Đông Lâm Đồng 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.