Thời tiết hôm nay 10/8: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết hôm nay 10/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, đêm 9/8 và ngày 10/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng.

Đêm 10/8 và ngày 11/10, chiều tối và đêm ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam chiều tối 11/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày 12/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng từ ngày 13-18/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ khoảng ngày 13-18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 11-18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 12-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng hôm nay 10/8

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng và trung du 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng phía Đông Lâm Đồng 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.