Hà Nội là 'viên ngọc đô thị' trên báo Mỹ

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler ví Hà Nội là “viên ngọc đô thị” của miền Bắc, điểm đến trọn vẹn để ăn, chơi và lưu trú, không chỉ là nơi quá cảnh tới Hạ Long, Sa Pa hay Ninh Bình.

Ẩm thực đường phố được xem là linh hồn của Hà Nội.

Scott Campbell, phóng viên du lịch kỳ cựu của Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch danh tiếng nhất của Mỹ, vừa có bài chia sẻ về Hà Nội, khẳng định thủ đô Việt Nam không chỉ là “cửa ngõ” dẫn đến những hành trình khám phá miền Bắc mà còn là điểm dừng chân xứng đáng để ở lại và trải nghiệm.

Hà Nội từ lâu được biết đến như điểm quá cảnh trước khi du khách quốc tế tiếp tục hành trình tới Vịnh Hạ Long, Sa Pa hay Ninh Bình, nhưng chính thành phố này mới là nơi “đáng để dừng lại”.

Hà Nội có làng nghề làm nón hơn một nghìn năm.

Một nghìn năm lịch sử được kể qua những mái chùa rêu phong, những đại lộ rợp bóng me do người Pháp quy hoạch, hay những khẩu hiệu, tượng đài ghi dấu thời kỳ đấu tranh cách mạng. Sự hòa quyện giữa kiêu hãnh và duyên dáng đã tạo nên sức hút khó lẫn của thủ đô.

Dù hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Mỹ đến Hà Nội, ngày càng nhiều du khách vẫn chọn dừng chân tại đây để đón bình minh mờ sương trên Hồ Hoàn Kiếm, nghe tiếng thìa leng keng trong các quán phở buổi sớm hay trải nghiệm cảm giác kịch tính khi tàu hỏa chạy sát qua "phố đường tàu", nơi đường ray len giữa khu dân cư chỉ cách chỗ ngồi vài gang tay.

Phố đường tàu là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Hà Nội.

Trong phần giới thiệu các điểm tham quan, Campbell khẳng định hầu như không ai đến Hà Nội mà bỏ qua "phố đường tàu". Anh phân biệt hai tuyến phố: một nằm giữa khu phố cổ, nổi tiếng với những quán cà phê sát đường ray, nơi mỗi chuyến tàu chạy qua đều khiến du khách “nín thở”; tuyến còn lại gần ga Hà Nội, giữ nét bình dị hơn, là nơi lý tưởng để uống cà phê sữa đặc và quan sát cuộc sống địa phương.

Bên cạnh đó, Campbell nhận xét Hà Nội là thiên đường của những làng nghề truyền thống. Lụa, gốm, sơn mài hay nghề làm hương, làm nón, tất cả vẫn tồn tại như hơi thở của thời gian ở các làng ven đô.

Tác giả gợi ý du khách nên dành nửa ngày đến làng hương Quảng Phú Cầu hoặc làng Chuông, nơi vẫn giữ nhịp sống xưa với những gia đình làm nghề qua nhiều thế hệ.

Làng Chuông từng làm nón lá cho triều đình Huế và các thương nhân trên khắp đồng bằng sông Hồng.

Hồ Hoàn Kiếm được Campbell gọi là “trái tim yên bình” của thành phố, nơi người cao tuổi tập thái cực quyền lúc sáng sớm và các cặp đôi nắm tay dạo bước về đêm. Từ cầu Thê Húc đỏ thắm đến khu 36 phố phường, hay từ Văn Miếu cổ kính đến Bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò chất chứa lịch sử thế kỷ 20, tất cả đều được đưa vào danh sách những điểm không thể bỏ qua.

Theo Campbell, ẩm thực đường phố chính là linh hồn của Hà Nội. Từ phở Bát Đàn, bánh cuốn Thanh Trì đến bún chả Hương Liên nổi tiếng từng đón Tổng thống Obama...

Ngoài ra, anh đặc biệt nhấn mạnh cà phê trứng của Giảng và cà phê cốt dừa của Cộng Cà Phê như hai biểu tượng sáng tạo từ thời khan hiếm nguyên liệu nhưng đầy tinh tế của người Hà Nội.

Ở hầu hết góc phố Hà Nội, tiếng chảo xào, nồi sôi và ghế nhựa thấp tạo nên những quán ăn vỉa hè ngẫu hứng. Những món ngon nhất thường nằm ở khu phường hội cũ, với các bữa ăn đơn giản, giá rẻ từ thịt hoặc đậu phụ.

Du khách gần như không phải mất công để tìm được một bữa ăn tuyệt vời nhờ nét văn hóa ẩm thực đường phố của Hà Nội.

Với những ai tìm kiếm trải nghiệm sang trọng, Capella Hà Nội, khách sạn boutique được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley và Sofitel Legend Metropole Hà Nội, nơi từng tiếp đón nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Hoặc nếu muốn ngắm thành phố từ trên cao, Lotte Hotel là lựa chọn lý tưởng với hồ bơi vô cực ở tầng 62. Tác giả cũng nhắc đến Four Seasons Hanoi dự kiến khai trương năm 2026, hứa hẹn trở thành điểm lưu trú mới ngay cạnh Hồ Hoàn Kiếm.

Scott Campbell khép lại bài viết bằng nhận định rằng Hà Nội “vừa cổ kính vừa hiện đại”, là nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên bên hồ nước, sự náo nhiệt trong những khu chợ đầu ngày, sự tinh tế trong nghệ thuật và sự sáng tạo trong ẩm thực.

Xe hai, ba bánh là phương tiện thường thấy trên phổ cổ Hà Nội.