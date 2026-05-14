Hà Nội khuyến khích cư dân vùng lõi di dời sang khu đô thị vùng ven

Hà Nội sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ khu vực trung tâm nội đô sang các khu đô thị mới ở vùng ven, theo quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ cải tạo toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD - CBD. Ảnh: Việt Hà.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ phát triển theo định hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển định định hướng giao thông công cộng (TOD).

Về chi tiết, Hà Nội đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt tối thiểu 35 m2 sàn/người và phấn đấu đạt 40 m2 sàn/người. Đến giai đoạn 2031-2035, chỉ tiêu này dự kiến nâng lên tối thiểu 45 m2 sàn/người.

Trong nhóm giải pháp chiến lược, thành phố xác định tái thiết và tái cấu trúc đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Hà Nội sẽ cải tạo toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD - CBD.

Đáng chú ý, quy hoạch nêu rõ thành phố sẽ áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân rời khu vực lõi di sản sang các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ tại vùng ngoại vi.

Các khu đô thị mới sẽ tập trung phát triển dọc các tuyến đường sắt đô thị phía ngoài Vành đai 3 theo mô hình đô thị nén quanh nhà ga metro.

Bên cạnh đó, Hà Nội ưu tiên phát triển các khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án sẽ được bố trí tại vị trí thuận lợi để kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị, phục vụ nhu cầu đi lại của người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Về giải pháp quản lý thị trường, thành phố định hướng thúc đẩy phát triển công trình xanh, bất động sản thông minh và tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD. Hà Nội cũng sẽ xây dựng các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản.

Quy hoạch tổng thể cũng xác định tái cấu trúc không gian đô thị là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược. Theo đó, Hà Nội sẽ đi theo mô hình “đa cực - đa trung tâm” với cấu trúc đa tầng nhằm phân bổ lại dân cư và hạ tầng.

Trong đó, khu vực nội đô lịch sử sẽ được ưu tiên bảo tồn các không gian có giá trị đặc thù như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, hồ Gươm và vùng phụ cận, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ, phố cũ, Hồ Tây, trục sông Hồng...

Theo định hướng quy hoạch, Hà Nội sẽ giảm mật độ xây dựng và hạn chế khai thác không gian cao tầng tại một số khu vực trung tâm để dành quỹ đất cho công viên, cây xanh và tiện ích công cộng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố được định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc “đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và văn hóa chủ đạo.