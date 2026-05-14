Nhiều trường đại học sắp di dời ra ngoại thành

Hà Nội dự kiến chuyển dần nhiều trường đại học ra ngoại thành, hình thành các đô thị đại học quy mô lớn ở cửa ngõ thủ đô.

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ triển khai lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ra các cực phát triển mới ở vùng ven.

Trong đó, khu đô thị đại học và nghiên cứu Hòa Lạc (cực phía Tây) sẽ có quy mô khoảng 1.000-1.500 ha, định hướng là trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu đa ngành, trọng tâm là công nghệ cốt lõi gắn kết với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Khu đào tạo chuyên ngành phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ cũ) có quy mô khoảng 100-150 ha, tập trung các ngành đào tạo văn hóa, du lịch, y dược, hành chính, sư phạm, lâm nghiệp...

Khu đào tạo chuyên ngành phía tây bắc (Sơn Tây - Ba Vì cũ) có quy mô khoảng 220-250 ha, tập trung các cơ sở đào tạo chuyên sâu về an ninh, quốc phòng và các khối ngành văn hóa, nghệ thuật đặc thù...

Khu đào tạo chuyên ngành phía bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn cũ) có quy mô từ 120-180 ha, gắn với khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trọng tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không, quản trị logistics và dịch vụ hỗ trợ hàng không hiện đại...

Hiện, Hà Nội là địa phương tập trung số lượng trường đại học lớn nhất cả nước. Theo dự báo, đến năm 2030, số lượng sinh viên tại thủ đô có thể đạt 650.000-700.000 người - mức rất cao so với nhiều đô thị lớn trong khu vực châu Á. Việc nhiều trường đại học tập trung ở nội đô đã tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống giao thông, nhà ở và dịch vụ đô thị.

Hiện, thành phố chưa công bố tiêu chí hay danh sách trường phải di dời. Đối với cơ sở phải di dời toàn bộ, Hà Nội ưu tiên chuyển đổi công năng quỹ đất cũ tại nội đô để bổ sung hạ tầng cho giáo dục phổ thông, các công trình tiện ích công cộng và không gian xanh. Thành phố có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ tại địa điểm mới.

Đối với cơ sở không thuộc diện di dời toàn bộ, khuyến khích mở rộng quy mô tại các cơ sở mới. Phần diện tích tại nội đô thực hiện tái cấu trúc, ưu tiên phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề chất lượng cao.