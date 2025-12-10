Hà Nội không 'cấm ngặt' xe xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long, thành phố không đặt ra yêu cầu tất cả phương tiện phải chuyển sang xe điện ngay trong năm 2026, mà thực hiện theo lộ trình phù hợp để người dân và doanh nghiệp có thời gian thích ứng.

Chiều 9/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế”.

Trước lo ngại về việc về việc Hà Nội sẽ chuyển đổi phương tiện xanh quá nhanh, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng đại trà mà thực hiện theo lộ trình, phân nhóm rõ ràng. Với xe máy kinh doanh vận tải, mục tiêu đặt ra là chuyển đổi 20% trước ngày 1/1/2027, 50% trước 1/1/2028 và hoàn thành 100% trước 1/1/2030.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Đối với taxi và ô tô kinh doanh đến 8 chỗ, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ phương tiện đầu tư mới hoặc thay thế phải sử dụng năng lượng sạch. Đến ngày 1/1/2028, 50% phương tiện phải chuyển đổi; và đến ngày 1/1/2030 sẽ hoàn thành 100%.

“Quy định này chỉ áp dụng cho phương tiện mới hoặc thay thế, không yêu cầu toàn bộ xe đang lưu hành phải chuyển đổi ngay. Những xe đang hoạt động bình thường, còn niên hạn và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn được phép sử dụng”, ông Đào Việt Long nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, một số hiểu lầm trên mạng xã hội khiến người dân lo lắng không cần thiết. Thành phố không đặt ra yêu cầu tất cả phương tiện phải chuyển sang xe điện ngay trong năm 2026, mà thực hiện theo lộ trình phù hợp để người dân và doanh nghiệp có thời gian thích ứng.

Giảm giá xe điện, mở rộng chính sách ưu đãi

Ông Đào Việt Long cũng cho biết, TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo nghị quyết về chuyển đổi giao thông xanh với nhiều chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Ông Long cho hay, chính sách đầu tiên tác động trực tiếp đến người dân chính là hỗ trợ tài chính khi chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện. Mức đề xuất phổ thông là 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng/xe.

Hà Nội sẽ có lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện trong giai đoạn 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Với hộ nghèo, mức hỗ trợ có thể đạt 100% giá trị xe, tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo là 80%, tối đa 15 triệu đồng. Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ 30% lãi vay trong 12 tháng cho trường hợp mua xe trả góp, nhằm giảm rào cản chi phí ban đầu.

Mặt khác, Hà Nội đang làm việc với các hãng sản xuất để tiếp tục giảm giá bán, mở rộng ưu đãi. “Xe điện đã rẻ hơn nhiều so với 5-7 năm trước. Nếu có thêm chính sách giá từ nhà sản xuất, việc chuyển đổi sẽ nhanh hơn”, ông Long nói.

Với doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa, dịch vụ công ích, TP đề xuất hỗ trợ 30% lãi vay trong tối đa 5 năm, đồng thời cho phép tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường. Đây là nhóm có tần suất vận hành lớn, phát thải cao nên nếu chuyển đổi sớm sẽ giúp giảm áp lực môi trường đô thị rõ rệt.

Ở nhóm phí - lệ phí, xe máy, mô tô chuyển đổi sang điện được hỗ trợ 50% phí đăng ký, riêng hộ nghèo - cận nghèo được hỗ trợ 100%. Taxi và xe buýt (hai nhóm chính trong hệ thống giao thông đô thị) nếu chuyển đổi, sử dụng biển số định danh cũ, được miễn toàn bộ phí đăng ký.

Đáng chú ý, các đơn vị cho thuê xe máy điện, xe đạp điện công cộng sẽ được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố trong tối đa 5 năm vì phục vụ mục đích chia sẻ. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng miễn phí vé xe buýt cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, nhóm thường xuyên di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Về hạ tầng trạm sạc cho xe điện, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng, miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu, hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng đối với dự án trạm tiếp năng lượng sạch đã được phê duyệt. Thủ tục đầu tư trạm sạc sẽ được rút gọn tối đa.



