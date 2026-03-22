Hà Nội: Giao công an, quân đội 'siết' quản lý flycam dưới độ cao 120 m

Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ siết các thủ tục hành chính trong quản lý vùng trời, bao gồm cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 mét trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5/11/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Theo đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý vùng trời, quản lý, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác. Hoạt động này do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì.

Ảnh minh họa.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý vùng trời, bao gồm cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 mét so với địa hình, trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Hà Nội (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay). Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan chủ trì cấp phép, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh. Bên cạnh đó, thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở kinh doanh tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và các trang bị, thiết bị của phương tiện bay.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố tham mưu với UBND Thành phố cấp phép thành lập các hội, câu lạc bộ có sở hữu, sử dụng phương tiện bay theo thẩm quyền.

Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 17-24/2/2026, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Theo quy định của Luật Phòng không nhân dân và Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mọi tổ chức, cá nhân khi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đều phải tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, cấp phép và tổ chức hoạt động bay.

Trong đó, việc xác định khu vực được phép bay, khu vực cấm bay và hạn chế bay là yêu cầu bắt buộc trước khi thực hiện hoạt động bay.