Hà Nội giao 1,6 ha đất khu Tây Hồ Tây để xây nhà ở xã hội cho công an

Liên danh Đầu tư Lạc Hồng được giao hơn 16.000 m2 đất (1,6 ha) để làm nhà ở xã hội tại khu đô thị Tây Hồ Tây.

Khu đô thị Tây Hồ Tây rộng 186 ha do Tập đoàn Daewoo E&C làm chủ đầu tư.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định giao 16.060 m2 đất (hơn 1,6 ha) tại ô đất C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho CTCP Đầu tư Lạc Hồng. Tại đây, nhà đầu tư sẽ xây nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Trước đó, vào tháng 8/2025, dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư triển khai.

Trong tổng diện tích được giao, ô đất C2-CT1 rộng 1,28 ha được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội. Phần diện tích còn lại tại ô đất C2-CX1 được bố trí làm không gian cây xanh công cộng và bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi dự án hoàn thành.

Theo bảng giá đất hiện hành của TP Hà Nội, Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất cao nhất tại Thủ đô. Theo quy hoạch, khu vực này đang tập trung các dự án văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp. Ở loại hình bất động sản để ở, các dự án căn hộ tại đây hiện có giá 150-200 triệu đồng/m2, trong khi nhà phố (shophouse) và biệt thự có giá trung bình trên 500 triệu đồng/m2.

Tại hội nghị về công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ hồi tháng 3 năm ngoái, Bộ Công an cho biết 45.000 công an có nhu cầu về nhà ở xã hội. Do nhu cầu lớn, Bộ Công an đã làm việc với TP.HCM và Hà Nội để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.