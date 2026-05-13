Hà Nội mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ

Gần 180 căn nhà ở xã hội tại xã Quang Minh (Hà Nội) nhận hồ sơ đăng ký mua từ cuối tháng 6 với giá 14,5 triệu/m2, căn nhỏ nhất có giá khoảng 820 triệu và cao nhất hơn 998 triệu.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin mở bán nhà ở xã hội tại ô đất CT05 và 06 thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (huyện Mê Linh trước sáp nhập).

Mỗi tòa đều có 89 căn hộ để bán, 33 căn cho thuê. Trong đợt này sẽ mở bán tổng 178 căn hộ. Theo công bố, giá bán tại tòa CT05 là 14,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa phí bảo trì). Như vậy, giá trị căn nhỏ nhất (56,12 m2) khoảng 820 triệu đồng và cao nhất hơn 998 triệu (68,38 m2).

Tại tòa CT06, giá bán từ 14,5 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa phí bảo trì). Mức giá này tương ứng với căn hộ rẻ nhất từ 813 triệu và đắt nhất 991 triệu đồng.

Dự án này do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Đơn vị này sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ 29/6 đến hết 12/8. Thời gian dự kiến hợp đồng vào tháng 11/2026.

Chủ đầu tư cho biết tòa CT05 có thể bàn giao cho khách hàng vào quý I/2027, còn tòa CT06 vào quý IV/2027.

Hiện tại, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội. Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng, có dự án vượt 32 triệu đồng/m2.

Cũng tại xã Quang Minh, mới đây Sở Xây dựng TP Hà Nội công bố thông tin về nhà ở xã hội tại ô đất CT-01, CT-02, CT-07, thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh 2, do HUD làm chủ đầu tư.

Trong đó, công trình tại ô đất CT-01 và CT-02 có tổng 265 căn hộ, trong đó 159 căn được mở bán còn lại là cho thuê. Diện tích căn để bán dao động từ 54,53 m2 đến 66,53 m2, mức giá gần 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng .

Trong khi đó, toà nhà ở xã hội tại ô đất CT-07 có tổng số 215 căn hộ, trong đó 123 căn hộ để bán với loại diện tích căn hộ từ gần 35 m2 đến 69 m2. Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 74 căn. Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Khu nhà ở xã hội này dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý IV/2027. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà dự kiến từ quý III/2026.