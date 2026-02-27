Hà Nội dự chi 300 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ

Để hoàn thành mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tinh hoa, thành phố Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố.

Theo dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng, nghiên cứu sinh trúng tuyển chương trình này sẽ được cấp học bổng 15 triệu đồng/tháng, đồng thời được hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, tham dự hội thảo và đăng ký sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, nghiên cứu sinh được hỗ trợ 100% phí công bố bài báo quốc tế trên các tạp khoa học uy tín; được hỗ trợ công tác nước ngoài tối đa 50 triệu đồng/năm nếu được mời tham dự hội nghị quốc tế hoặc thực tập ngắn hạn tại cơ sở đào tạo thuộc top 200 thế giới.

Với nghiên cứu, thực tập dài hạn ở nước ngoài, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Đặc biệt, nghiên cứu sinh có bằng độc quyền sáng chế trong nước sẽ được hỗ trợ 15 lần mức lương tối thiểu vùng I (tương đương gần 80 triệu đồng).

Trường hợp được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu, mức hỗ trợ cho nghiên cứu sinh là 30 lần mức lương tối thiểu vùng I (khoảng 159 triệu đồng).

Dự thảo đề xuất thời gian hưởng chính sách tối đa 4 năm. Trường hợp hoàn thành chương trình trước hạn từ 6 tháng trở lên, nghiên cứu sinh được nhận một lần phần kinh phí học bổng còn lại nhân hệ số 1,5.

Để được tham gia tuyển chọn vào chương trình này, ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn tuyển sinh tiến sĩ theo quy định, có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (IELTS từ 6.5) và chưa nhận học bổng toàn phần từ nguồn khác.

Đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải gắn với các “bài toán lớn”, “điểm nghẽn” của thành phố hoặc thuộc các chương trình nghiên cứu đã được UBND thành phố Hà Nội hoặc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh phải có văn bản của một đơn vị thuộc thành phố hoặc doanh nghiệp trên địa bàn cam kết tiếp nhận, sử dụng kết quả nghiên cứu, hoặc có thư cam kết đồng hướng dẫn của giáo sư là giảng viên cơ hữu tại cơ sở đào tạo quốc tế thuộc top 200 bảng xếp hạng đại học uy tín.

Yêu cầu đầu ra cũng được quy định cụ thể. Với lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, nghiên cứu sinh phải có tối thiểu 2 bài báo quốc tế Q1 hoặc Q2, trong đó có ít nhất 1 bài là tác giả chính.

Đối với khoa học xã hội và nhân văn, yêu cầu tối thiểu là 1 bài báo quốc tế Q1/Q2 hoặc 1 chương sách xuất bản quốc tế.

Kết quả nghiên cứu phải được chuyển hóa thành giải pháp, mô hình hoặc sản phẩm có khả năng ứng dụng phục vụ phát triển Thủ đô.

Hà Nội dự kiến tuyển chọn và hỗ trợ khoảng 200 nghiên cứu sinh mỗi năm.

Tổng nguồn lực dự kiến cho chương trình này trong 5 năm khoảng hơn 300 tỷ đồng , bình quân mỗi năm khoảng 60 tỷ đồng . Trong đó, kinh phí hỗ trợ trực tiếp hằng năm khoảng 59 tỷ đồng , được chia theo ba nhóm.

Theo báo cáo đánh giá thực trạng, Hà Nội hiện tập trung khoảng 70% tổ chức khoa học và công nghệ, hơn 60% đội ngũ nhà khoa học của cả nước, song vẫn thiếu chuyên gia đầu ngành ở một số lĩnh vực chiến lược. Chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ hằng năm mới đạt khoảng 50-57%, một phần do rào cản tài chính và áp lực nghiên cứu .

Việc xây dựng chính sách đào tạo 1.000 tiến sĩ được xác định nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, công nghệ cao, kinh tế xanh và công nghệ chiến lược, đáp ứng mục tiêu phát triển của Hà Nội giai đoạn 2026-2030.