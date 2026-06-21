Hà Nội đề xuất khu tái định cư cho dự án Olympic và Quốc lộ 1A

Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về địa điểm bố trí tái định cư khi GPMB phục vụ triển khai các dự án này.

Theo đề xuất của xã Thường Tín, Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có số hộ cần tái định cư khoảng 600 hộ. Địa phương đề xuất tái định cư tại 2 khu, trong đó khu Nhân Hiền có diện tích khoảng 4,81 ha và khu Thụy Ứng có diện tích khoảng 5,95 ha.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A, số hộ cần tái định cư khoảng 750 hộ, xã Thường Tín đề xuất bố trí tại các khu gồm: Khu Thụy Ứng, khu Văn Giáp - Văn Hội và các suất tái định cư còn dôi dư tại 2 địa điểm tái định cư cho nhân dân thôn Nhị Khê, thôn Trần Phú và Văn Phú phục vụ GPMB Dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Ngoài ra, địa phương cũng đề xuất sử dụng các suất tái định cư còn dôi dư tại địa điểm Văn Bình phục vụ GPMB Dự án đường Vành đai 4 và nút giao đường Vành đai 4 với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

SVĐ Hùng Vương - hạng mục biểu tượng của Khu đô thị thể thao Quốc tế (Hà Nội) đã được khởi công ngày 19/12/2025. Ảnh: CĐT.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, căn cứ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Quốc tế tỷ lệ 1/2000 (phân khu thành phần: B, C), việc UBND xã Thường Tín đề xuất bố trí địa điểm tái định cư tại các Khu Thụy Ứng, Khu Nhân Hiền, Khu Văn Giáp - Văn Hội cơ bản phù hợp chức năng sử dụng đất theo định hướng quy hoạch phân khu (chức năng đất nhóm nhà ở) và xem xét chấp thuận được (riêng với Khu Thụy Ứng cần dành tối thiểu 1,41ha làm đất cây xanh đô thị).

Về đề xuất sử dụng quỹ đất tái định cư còn dôi dư, Sở này thống nhất với phương án của xã Thường Tín.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét giao Sở hướng dẫn các thủ tục về quy hoạch; Sở Tài chính hướng dẫn các thủ tục về đầu tư và việc sử dụng quỹ đất tái định cư dôi dư; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai... theo quy định hiện hành của Thành phố và pháp luật của Nhà nước làm cơ sở để UBND xã triển khai thực hiện.

UBND xã Thường Tín có trách nhiệm triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 hoặc Tổng mặt bằng khu đất bố trí tái định cư; đảm bảo hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; có đường vào kết nối giao thông... Tổ chức tuyên truyền, phổ biến để tạo sự đồng thuận của người dân, đảm bảo tính khả thi trong quá trình di dời phục vụ triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A...