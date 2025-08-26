Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội có nơi mưa gần 300 mm

  • Thứ ba, 26/8/2025 10:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hệ thống đo mưa chuyên dụng Vrain ghi nhận, Hà Nội mưa diện rộng lớn nhất từ đầu mùa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Vào 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã di chuyển vào sâu trong vào đất liền Trung Lào và tan dần trong ngày hôm nay.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng nay.

Dù bão đã tan nhưng hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa rất lớn bao trùm toàn bộ miền Bắc và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh.

Hà Nội nằm xa tâm bão nhưng do vùng mây bão quá rộng nên từ chiều tối qua đến sáng nay đã hứng chịu mưa liên tục. Theo số liệu của ứng dụng Vrain, lượng mưa tính từ 19h tối 25/8 đến 9h sáng nay tại Hà Nội là rất lớn, trên diện bao trùm.

Khu vực ghi nhận mưa lớn nhất là xã Thạch Thất với lượng mưa 288 mm, xã An Khánh cũng mưa trên 235 mm. Các khu vực thuộc các huyện cũ của Hà Nội là Hoài Đức, Thanh Trì, Thường Tín, Quốc Oai, Đan Phượng, Chương Mỹ, mưa phổ biến từ 150 tới 200 mm. Các khu vực khác của Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 100 tới 150 mm.

Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng hứng chịu lượng mưa rất lớn như Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 200 mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (26/8), hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa cho miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong đó, từ sáng 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60–120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ trong ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết lượng mưa đo được cao nhất hơn 300 mm, cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố ghi nhận có 36 điểm ngập.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

