Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên toàn thành phố" và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó giám đốc Công an Hà Nội) cho biết thời gian qua, tội phạm và tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh. Ma túy cũng gia tăng tốc độ tiêu thụ tại các khu vực thành thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Nhận thức rõ hiểm họa do ma túy gây ra, trong nhiều năm qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố cùng chính quyền các cấp đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy".

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị sáng 5/6.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, chủ đề tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên địa bàn thành phố là "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Mục tiêu của chiến dịch lần này là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của ma túy nhằm nâng cao sự hiểu biết của toàn xã hội về hiểm họa ma túy, nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đánh giá, thông qua các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy thời gian qua, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn bị triệt phá; công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có những chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, nhiều mô hình xã, phường, cơ quan, trường học không ma túy đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Lãnh đạo UBND Hà Nội dự báo, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội tổ chức Hội nghị ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2026. Ảnh: Xuân Trung.

''Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa, các loại ma túy tổng hợp, ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bóng cười và các chất hướng thần mới ngày càng khó phát hiện, đặt ra nhiều thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố'', ông Đỗ Anh Tuấn nhìn nhận.

Phó chủ tịch Hà Nội đề nghị lực lượng công an TP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy. Trong đó, tập trung tăng cường đấu tranh triệt phá hiệu quả các tụ điểm, không để phát sinh "điểm nóng" phức tạp kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; quản lý có hiệu quả người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú.

Đồng thời, TP Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân cần tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy; nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn ma túy.