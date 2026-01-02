Hà Nội: Camera AI phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1/2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh camera ghi nhận phương tiện có hành vi vi phạm.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 31 trường hợp là ô tô, 78 trường hợp là xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường giám sát tình hình giao thông tại các tuyến, nút giao trọng điểm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Trung tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết: trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông 24/24 giờ thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp về giao thông; đồng thời ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông làm căn cứ xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.