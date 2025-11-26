Từ 1/7/2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 gồm 9 phường nội đô.

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh Nghị quyết mới thay nghị quyết cũ sẽ quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xác định vùng phát thải thấp; phạm vi vùng phát thải thấp và các biện pháp được áp dụng trong vùng theo lộ trình phù hợp.

Về lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.

Từ 1/1/2028, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào, thuộc 14 phường, xã gồm 9 phường khu vực đường Vành đai 1 và Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy.

Từ 1/1/2030, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào tại 36 phường, xã gồm 14 phường khu vực đường Vành đai 2 và các phường Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực tại Hà Nội có một trong các tiêu chí quy định tại điều 4 nghị quyết này phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Quang cảnh kỳ họp.

Đối với các khu vực được xác định là vùng phát thải thấp, Hà Nội sẽ không thực hiện đầu tư mới và thực hiện đăng ký mới có kiểm soát các xe cộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ xe cũ đã hết hạn lưu thông, đặc biệt với các xe thuộc sở hữu của tổ chức.

Đồng thời, Hà Nội sẽ cấm lưu thông các xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3,5 tấn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Hà Nội sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đồng thời, cấm xe mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

"Hạn chế, tiến tới cấm ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực", Nghị quyết nêu rõ.

Cũng theo Nghị quyết, Hà Nội sẽ cho phép các phương tiện giao thông không phát sinh khí thải, xe cơ giới thân thiện môi trường, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các xe cộ gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tại điều 4 của Nghị quyết trên, Hà Nội nêu rõ về tiêu chí xác định vùng phát thải thấp là khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, vùng phát thải thấp là vùng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo tiêu chuẩn Việt Nam 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế. Ngoài ra, khu vực có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đánh giá trong tối thiểu 1 năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu các trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố cũng sẽ được xác định là vùng phát thải thấp.